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У 78-летнего Байдена подтвердили два перелома после падения
30 ноября 2020, 10:00 • 280 • Политика
Политику теперь придется ходить в специальной обуви
Джозеф Байден, который уже заявил, что стал президентом США по итогам выборов, серьезно травмировался. У него обнаружили два перелома.
Как стало известно, в субботу, 28 ноября, политик вышел на прогулку с собакой и поскользнулся, когда играл с нею. После осмотра у ортопеда ничего серьезного тогда не было обнаружено.
Затем Байдену провели компьютерную томографию. Ее результаты показали, что у 78-летнего претендента на пост главы Белого дома два перелома – боковой и средней клиновидных костей стопы.
Выйдя из кабинета врача, Байден хромал, но шел без вспомогательных средств, передает Fox News со ссылкой на штаб политика. Теперь называющий себя 46-м президентом США несколько недель будет носить спецботинке.
Как правило, такие травмы вызывают беспокойство из-за возраста пострадавшего. Однако, по словам врача, благодаря запланированному лечению у Байдена все должно пройти относительно легко.
Дональд Трамп отреагировал на новость о травмах конкурента с сочувствием. Он пожелал ему скорее поправиться.
Джозеф Байден в свои 78 лет станет самым старым президентом после инаугурации, которая должна пройти в в январе. Во время избирательной кампании он часто отмахивался от вопросов о своем возрасте.
В декабре 2019 года он сообщалось, что пожилой политик употребляет лекарственный препарат для поддержания холестерина в организме. При этом личный врач заявил, что Байден здоров, полон энергии и способен "успешно выполнять обязанности президента", цитирует Associated Press.
По итогам выборов соперник Трампа набрал голоса около 306 выборщиков от штатов при необходимых 270.
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