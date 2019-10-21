Тюрьмы с боевиками в Сирии остались без охраны: Куда побегут террористы и чем ответят русские?

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что из-за турецкой операции в Сирии без охраны остались 12 тюрем с террористами - боевиками из стран мира, воевавших на стороне бандитов.

"Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину".

Подобную угрозу министр озвучил в ходе пленарного заседания Пекинского Сяншаньского форума. В подобных условиях, продолжил министр, странам мира следует консолидироваться в борьбе с террористическими группировками. Следует вместе работать против "вызовов террористов, их идеологии и пропаганды", добавил российский министр. Российская сторона имеет большой опыт в данной сфере и готова делиться им с каждым, кто этого захочет, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заключил Сергей Шойгу.

Не единственная проблема

Помимо террористической опасности, Шойгу говорил и о проблеме мировой нестабильности, которую в том числе наращивают США. Например, своим выходом из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). У такого маневра была реальная причина, заявил Шойгу. Речь идет о сдерживании Америкой России и Китая.

"Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из ДРСМД, - это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации", - отметил министр обороны России.

Кроме того, глава российского военного ведомства буквально по пунктам обличил коварство Вашингтона, указав на то, что США обвиняли нашу страну в нарушениях положений ДРСМД, но при этом сами "загодя готовились к его разрушению".

"Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, - перечисляет Шойгу, - развертывали в Европе пусковые установки Мк-41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет "Томагавк".

По мнению министра, всему этому является подтверждением то, что уже "спустя 16 дней после денонсации договора" Соединенные Штаты провели испытания крылатой ракеты наземного базирования с нарушающей ДРСМД дальностью действия.

Шойгу также обратил особое внимание на разрушение многоуровневой системы безопасности, которая долгое время обеспечивала баланс сил и стабильность.

"Это и отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и их односторонний выход из договоров об ограничении систем противоракетной обороны и ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

"Пока есть Запад, террористы будут существовать"

Подобную позицию высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире "Большой игры". Он подчеркнул, что власти республики готовы обезопасить регион, если вытесненные из Сирии боевики попробуют прорваться на Северный Кавказ. При этом Кадыров обличил "кукловодов", "хозяев" ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), подчеркнув, что "пока есть Запад, террористические организации будут существовать".

"У нас подготовленные спецподразделения, - отметил Кадыров. - Мы не такие, как в 1999-е годы. У нас совсем другие взгляды в обществе. Мы с удовольствием примем их. Но куда билет – в театр или на кладбище, еще не известно!"

В своей речи глава Чечни также обличил "хозяев", "кукловодов" террористов. Он уверен, что существование боевиков продолжится, пока существует Запад.

"Пока есть Запад, Европа, их политика, террористические организации будут существовать", - высказал свою мысль Рамзан Кадыров. Политик пояснил, что боевики в САР — это "не просто шайка бандитов". "Это люди, подготовленные и обеспечивающиеся западными спецслужбами, знающие свою работу очень хорошо", - добавил глава региона.

Он напомнил, что Россия нанесла первый удар по террористам в Сирии. Но теперь поднимается вопрос второго. И связан он с тем, куда именно побегут эти боевики. "Да, они разбежались, но куда они побегут?! - задает логичный вопрос Кадыров. - Все равно их хозяева их соберут – кукловоды есть, и куклы есть. Они будут использовать их против нас".

Политик подчеркивает, что "задача Америки, Европы, Запада – развалить наше суверенное государство", отметив при этом, что попытки уже были раньше — через Чечню, через Осетию, через Грузию и через Украину.