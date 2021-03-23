Тюрьма за Русский мир: На Украине решили мстить "за Крым"

Идеи Русского мира не дают спокойно жить нынешним украинским властям. По мнению сегодняшних украинских законодателей, само существование Русского мира опасно для Украины: из-за этого, считают в Незалежной, были потеряны Крым и Донбасс. Чтобы предотвратить развал страны, парламентарии решили ужесточить наказание за саму приверженность идеям Русского мира. Теперь за это будут наказывать тюрьмой. Соответствующий законопроект внесён в Верховную раду.

Депутаты украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" утверждают в своём законопроекте, что Россия преследует "имперские амбиции", а кроме того, позиционирует себя как "мировая сверхдержава". Москва, по мнению парламентариев, пытается возродить СССР. Этому способствует и идеология Русского мира, которую проповедует Россия.

"Одной из серьёзных угроз региональной и глобальной безопасности является русский экстремизм, теоретически обоснованный в идеологической концепции Русского мира, которая в практическом контексте воплощается в правовой системе России, в её внутренней и внешней политике", указано в пояснительной записке к документу.

Как ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на Украине живёт очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к Русскому миру. По мнению Пескова, культурные связи, исторические связи, общие корни - отрицать их было бы "большой глупостью". Эти слова представителя Кремля лишь ещё больше раззадорили киевские власти.

Теперь за пропаганду, а равно за приверженность идеям Русского мира на Украине предлагают отправлять в тюрьму. Максимальное наказание может составить до 10 лет тюремного заключения.