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Тюрьма, штраф, депортация. Россия может взять пример с ОАЭ в борьбе с правонарушениями мигрантов
27 июля 2020, 16:05 • 33 • Политика
Россия может ужесточить наказание за правонарушения и преступления, совершаемые мигрантами. С соответствующим обращением в Госдуму и МИД РФ обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он предложил взять пример с ОАЭ, где за каждое преступление грозят тюрьма, штраф и депортация.
По словам Орлова, сегодня в России находится 12-15 млн мигрантов, что составляет 8-10% от всего населения страны. Они застряли в РФ из-за эпидемии коронавируса и при этом остались без работы. Всё это создаёт серьёзную угрозу для роста уровня преступности.
Глава Института исследования проблем современной политики призвал российские власти воспользоваться опытом Объединённых Арабских Эмиратов, которые жёстко наказывают за любое правонарушение, допущенное иностранцем.
Практически любое преступление, совершённое мигрантом, предполагает в ОАЭ тюремное заключение, выплату большого штрафа и последующую депортацию с запретом на въезд. Это воспитывает в иностранных гражданах уважение к местному законодательству и исключает возможность рецидива, пишет News.ru со ссылкой на Орлова.
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