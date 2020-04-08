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Тюрьма или штраф до 5 млн: Путин подписал закон об ответственности за уничтожение воинских захоронений

08 апреля 2020, 12:35  •  53 • Политика
Федеральный закон, вводящий уголовную ответственность за уничтожение или преднамеренное повреждение воинских захоронений и памятников, которыми увековечена память воинов, отдавших свою жизнь за Отечество, был подписан 7 апреля президентом России Владимиром Путиным.
Соответствующий документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, а это значит, что он считается вступившим в силу.
Теперь, согласно подписанному закону, лица, совершившие подобные преступления, будут наказываться либо штрафом до трёх миллионов рублей, либо принудительными работами до трёх лет, либо заключением на тот же срок.
Если указанные преступления будут совершены группой лиц, то ответственность будет повышенной: либо штраф от двух до пяти миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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