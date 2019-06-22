Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего из-за ссоры
МИД РФ потребовал от властей Грузии обеспечить безопасность российских журналист...
11 лет независимости: Как живёт Южная Осетия без Грузии
Растерзайте нас своими рейтингами
Главная / Политика

Тюремный срок Бутиной сократили на 10 дней

22 июня 2019, 22:54  •  22 • Политика

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Срок тюремного заключения осужденной в США россиянки Марии Бутиной сокращен на 10 дней, она выйдет на свободу 25 октября. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он рассказал, что практически сразу после прошедшего в пятницу в Госдуме круглого стола по защите российских граждан за рубежом принимавший в нем участие отец Марии Бутиной Валерий Бутин смог поговорить по телефону с дочерью.

"Две хороших новости: адвокаты, наконец, смогли подать апелляцию, ее приняли к рассмотрению. Но, самое главное, уголовный срок Маше уже сокращен на 10 дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября", - написал Слуцкий.

Депутат заметил, что "для того, кто отбывает политическое заключение порой в нечеловеческих условиях, счет времени идет на минуты". "Еще раз хочу подчеркнуть, нам необходимо в целом совершенствовать систему государственных мер по защите и правовой помощи россиянам, попавшим в беду в других странах и ставшим прямыми жертвами русофобской политики их властей", - подчеркнул Слуцкий.

"Будем дальше бороться, будем помогать, будем делать все для освобождения наших граждан из иностранных тюрем", - резюмировал глава комитета.

Федеральное Бюро тюрем США подтвердило, что россиянка выйдет на свободу 25 октября.

"Дата освобождения Бутиной из-под стражи назначена на 25 октября 2019 года", - сообщили в госучреждении.

В новость были внесены изменения (19:44) - добавлена подтверждающая информация из Федерального Бюро тюрем США

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
22 июня 2019, 15:09
Спускать российский флаг над Курилами не будем - Путин
22 июня 2019, 19:39
МИД РФ: США в своих подходах возвращаются к концепции "ограниченной ядерной войны"
22 июня 2019, 11:54
Если осмыслить теоретически, то войну против нас США уже ведут
22 июня 2019, 13:09
Путин заявил, что Россия не планирует спускать флаг над Южными Курилами
22 июня 2019, 21:39
Не отдавать, а развивать: Путин раскрыл планы России на Курилы, и Японии в них нет
22 июня 2019, 19:39
МИД РФ потребовал от властей Грузии обеспечить безопасность российских журналистов
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июня 2019, 03:39
В Киеве «оттепель» - люди без страха говорят на русском
22 июня 2019, 02:09
Приговор Зеленскому: Крым оказался туристическим раем для украинцев, а не военной баз...
22 июня 2019, 01:54
«Никто не мешает им покупать газ в США»: почему в Литве «Северный поток — 2» назвали ...
22 июня 2019, 08:39
Первый президент Украины отчитал Зеленского в прямом эфире: "Это падение ниже не...
22 июня 2019, 05:24
Зеленского ударили по "языку" и пообещали новый Майдан
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июня 2019, 06:24
В Госдуме ответили на слова Порошенко об украинском трезубце в Крыму
18 июня 2019, 07:09
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
18 июня 2019, 16:54
Лазерный гиперзвук - аналогов в мире нет: Шойгу заявил об уникальном русском вооружении
19 июня 2019, 02:39
Дед Пихто и конь в пальто: Лавров подкинул рифму швейцарскому послу, декламировавшему стихи из русских поговорок
15 июня 2019, 23:39
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
17 июня 2019, 03:24
Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в «АнтиРоссию»
21 июня 2019, 22:39
Коломойский ответил на слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.