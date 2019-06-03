Тюремный библиотекарь Улюкаев оказался должником

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, который отбывает срок за взятку, оказался крупным должником.

Выяснилось, что на воле у него набежал долг в 115 тысяч рублей за неуплату транспортного налога. Его он просто не успел оплатить, так как больше года находился под следствием, а его имущество находилось под арестом.

- К нам поступил исполнительный лист (из суда- прим.авт.), было возбуждено исполнительное производство. Долг списали с банковского счета Улюкаева и окончили производство, - сообщили "КП" в Федеральной службе судебных приставов.

Деньги для Улюкаева, который будет отбывать в колонии восьмилетний срок - не маленькие.

Напомним, 15 декабря 2017 года Замоскворецкий районный суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 8 годам строгого режима, штрафу в 130 миллионов рублей (эквивалент 2 миллионов долларов принятой им взятки).

После того, как экс-министр оплатил штраф, с его имущества сняли арест. И теперь собственник, как и раньше, обязан оплачивать все связанные с ним налоги.

Но хватит ли ему на это средств? Ведь в тверской Исправительной колонии №1 Улюкаев трудится библиотекарем, с довольно скромным окладом. Это около 15 тысяч рублей.

Но не нужно забывать, с Улюкаевым суд обошелся довольно мягко: вернул ему порядка 40 миллионов рублей, два дома, автомобиль, золотые монеты и серебряный слиток. Этого точно должно хватить.

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