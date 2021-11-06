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Тюремную "голодовку" Саакашвили разоблачил министр: "Есть доказательства"
06 ноября 2021, 00:25 • 103 • Политика
Об окончании тюремной "голодовки" Михаила Саакашвили сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. По его словам, экс-президент республики уже вернулся к продуктам, от которых ранее на время отказался: "Есть доказательства".
Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе в комментарии для местного телеканала "Рустави-2" высказался о так называемой голодовке экс-президента республики Михаила Саакашвили, который сейчас содержится под стражей в Тбилиси.
По словам министра, сначала бывший лидер страны действительно отказался от некоторых продуктов, но позже начал включать их в повседневный рацион и продолжает до сих пор.
В частности, Саакашвили регулярно ест каши и пьёт соки, заверил Брегадзе: "У нас есть доказательства".
Он также обратился к защите бывшего грузинского президента с требованием перестать тиражировать фейки о якобы проблемах со здоровьем у заключённого. Министр заверил, что Саакашвили в полном порядке.
Тот заявил, что будет придерживаться голодовки, в самом начале октября. Врач экс-главы республики и его адвокаты утверждали, что их подопечный находится в критическом состоянии, и требовали оказать ему экстренную медпомощь вне места заключения.
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