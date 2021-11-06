Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
Украинский блогер узнал, как на самом деле живут русские: "Киеву уже не дог...
Главная / Политика

Тюремную "голодовку" Саакашвили разоблачил министр: "Есть доказательства"

06 ноября 2021, 00:25  •  103 • Политика
Об окончании тюремной "голодовки" Михаила Саакашвили сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. По его словам, экс-президент республики уже вернулся к продуктам, от которых ранее на время отказался: "Есть доказательства".
Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе в комментарии для местного телеканала "Рустави-2" высказался о так называемой голодовке экс-президента республики Михаила Саакашвили, который сейчас содержится под стражей в Тбилиси.
По словам министра, сначала бывший лидер страны действительно отказался от некоторых продуктов, но позже начал включать их в повседневный рацион и продолжает до сих пор.
В частности, Саакашвили регулярно ест каши и пьёт соки, заверил Брегадзе: "У нас есть доказательства".
Он также обратился к защите бывшего грузинского президента с требованием перестать тиражировать фейки о якобы проблемах со здоровьем у заключённого. Министр заверил, что Саакашвили в полном порядке.
Тот заявил, что будет придерживаться голодовки, в самом начале октября. Врач экс-главы республики и его адвокаты утверждали, что их подопечный находится в критическом состоянии, и требовали оказать ему экстренную медпомощь вне места заключения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





103
Источник
Похожие новости
05 ноября 2021, 20:20
Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
05 ноября 2021, 18:35
"Необъяснимая смерть" русского дипломата в Германии. Что известно
05 ноября 2021, 20:20
Захват власти онлайн. Россия столкнулась с новыми вызовами
05 ноября 2021, 20:20
Пять русских областей назвали украинскими. Права предъявил киевский философ
05 ноября 2021, 18:35
Глава МИД Украины отверг "Русский мир" и сделал намёк Евросоюзу: "Хочется больше"
05 ноября 2021, 22:40
План "Стратегический ужас". США предлагают разделить Россию и Китай
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2021, 06:35
Экс-секретарь СНБО предупредил об опасной встрече Путина. Дальше - капитуляция
03 ноября 2021, 09:55
ВСУ впервые применили «Джавелины» на Донбассе
30 октября 2021, 12:35
Эсминцу США не удалось по-тихому проскочить в Чёрное море - попался русским
04 ноября 2021, 23:55
"Так вот чей "Газпром": Неосторожное слово президента Молдавии превратили в анекдот
31 октября 2021, 18:55
США ждут русских на границе России и Украины
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал роковую ошибку Киева
30 октября 2021, 01:30
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.