Тюремную "голодовку" Саакашвили разоблачил министр: "Есть доказательства"

Об окончании тюремной "голодовки" Михаила Саакашвили сообщил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. По его словам, экс-президент республики уже вернулся к продуктам, от которых ранее на время отказался: "Есть доказательства".

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе в комментарии для местного телеканала "Рустави-2" высказался о так называемой голодовке экс-президента республики Михаила Саакашвили, который сейчас содержится под стражей в Тбилиси.

По словам министра, сначала бывший лидер страны действительно отказался от некоторых продуктов, но позже начал включать их в повседневный рацион и продолжает до сих пор.

В частности, Саакашвили регулярно ест каши и пьёт соки, заверил Брегадзе: "У нас есть доказательства".

Он также обратился к защите бывшего грузинского президента с требованием перестать тиражировать фейки о якобы проблемах со здоровьем у заключённого. Министр заверил, что Саакашвили в полном порядке.

Тот заявил, что будет придерживаться голодовки, в самом начале октября. Врач экс-главы республики и его адвокаты утверждали, что их подопечный находится в критическом состоянии, и требовали оказать ему экстренную медпомощь вне места заключения.