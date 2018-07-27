Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Карасин: политдиректоры "нормандской четверки" затрагивали вопрос референдума в ...
Анализируя саммит БРИКС. Власть глобальных ростовщиков уходит в прошлое
Почему Россия очень хочет, но никак не может без препон выдавать гражданство укр...
В МИД России заявили, что Москва продолжит добиваться освобождения Вышинского
Главная / Война

Тюремная война и её будущие жертвы

27 июля 2018, 06:09  •  94 • Война
«Новая газета» на днях отожгла новым видео, где ярославские фсиновцы проводили образцово-показательную экзекуцию оборзевшему зеку-отрицале. В этом шоу было прекрасно все, что касается идиотизма участников действа. И действо это вполне логично увенчалось массовой посадкой его участников – такова была плата не только за аморальность содеянного, но и за идиотизм тюремных шоуменов. Но ситуация на этом себя не исчерпала. Она вошла в стадию активного развития. Десятки тысяч работников ФСИНа, трудящихся в российских тюрьмах, поджали хвосты в напряженном ожидании зековской реакции. Миллионы зеков, сидящих в российских тюрьмах, ликуют до сих пор. Кто-то решил закрепить успех и уже готовит заточки и планирует большие события, чтобы окончательно «опустить и офоршмачить» клятых вертухаев. В российских зонах запахло большой войной, фитиль которой, ежели таковая произойдет, зажгли российские СМИ. То ли сознательно, то или неосознанно.



Проанализируем подоплеку случившегося. Все, кто служил в Советской Армии (что прекрасно) или сидел на зоне (что есть не очень хорошо), прекрасно знают, что в любом изолированном от общества мужском коллективе остро встает вопрос о власти. За нее бьются насмерть отдельные яркие и пассионарные личности, возрастные и этнические группы и коллективы, а порой и целые социальные пласты. Побеждает сильнейший. После чего какое-то время лакомится плодами победы.


В тюрьме борьба за власть (явную или скрытую) носит гораздо более острый и непримиримый характер, чем в армии. В армии деды и салаги, а также представители разных этнических групп, претендующих на лидерство, формально хотя бы одно дело делают: Родине служат, страну защищают. На зоне же две социальные группы, зеки и охранники, находятся по разные стороны мировоззренческих баррикад. Они непримиримые идейные враги. Вся их совместная жизнь в одних и тех же застенках есть либо постоянная непримиримая борьба, вспыхивающая с разной степенью жестокости, либо поиск трудного и всегда временного компромисса, либо хрупкое временное перемирие. Такая вот тюремная диалектика.

В этой борьбе хороши все средства. Но у зеков, в отличие от фсиновцев, криминального таланта и свободного времени побольше. Да и кураторы у них более искушенные: воры в законе, авторитеты, держатели и распределители общаков и прочая тертая жизнью публика. Для зеков абсолютно принципиально психологически подмять под себя «хозяина» (начальника зоны) и всех его «вертухаев». Это сулит им огромное количество привилегий и бонусов (плюшек и ништяков, как принято говорить на зоне): деньги, наркотики и даже поставки за колючую проволоку девушек «с пониженной социальной ответственностью» (мечта любого зека, отвыкшего от женского внимания и ласки). В борьбе за эту власть и ее приятные составляющие не отягощенные моралью зеки готовы биться насмерть, не считаясь со средствами. И выбор психологического инструментария (в силу отсутствия общепринятой морали и табу) у них необычайно широк. У охранников же формально выбор средств воздействия на зоновский криминалитет гораздо уже. Они скованы рамками устава, внутреннего распорядка и длинным шлейфом предписаний, табуизирующих их поведение.

Но есть у них еще средства неформальные, гораздо более доходчивые и эффективные. В армии роль этого неформального инструмента играет дедовщина (или наставничество, с точки зрения большинства офицеров). Дедовщина, если кто из служивых не в курсе, имеет место во всех армиях мира. Это общемировая армейская практика, прекрасно цементирующая разнородный коллектив. Не было бы дедовщины – не было бы коллектива. А без цементированного коллектива армия перестает быть армией. Вопрос только в том, насколько далеко эта дедовщина может простираться и насколько будет открытой для публичного обсуждения. Но если бы ее не было вообще как социального явления, то, по единодушному мнению ВСЕХ без исключения военных экспертов, не было бы и самой армии. А половина личного состава многих частей поменяла бы армейское сукно на зековские и дисбатовские робы.
Су-22 ВВС Сирии сбила женщина


Многие неформальные методы воздействия охранников на оборзевших зеков, решивших протестировать вертухаев на прочность с целью их офоршмачить, периодически демонстрирует нам канал Youtube. На одном из видео охранники с ярко выраженной калмыцкой внешностью (дело происходит в одной из зон Калмыкии) прессуют оборзевших кавказцев. На другом правоохранители энергично приводят в чувство сына армянского вора в законе, который до этого обещал им большие проблемы от всесильного отца. Что характерно, лиц правоохранителей не видно ни на одном, ни на другом видео. Калмыцкие фсиновцы работают в масках. Воспитателей же отпрыска армянского авторитета тоже предусмотрительно снимают не выше их плеч и мелькающих в воздухе кулаков. Кстати, положительный результат такого воспитания виден, опять же, прямо на видео: после двухминутного внушения кавказцы тухнут, а забившийся в угол отпрыск вора, закрыв голову от точных оплеух, публично признает свою неправоту. Власть в замкнутом пространстве осталась за сильнейшими. Хотя бы на время.

Ярославские охранники в этом отношении, конечно, тупанули не по-детски. Мало того, что вместо энергичного внушения устроили местному торпеде-отморозку какую-то унизительную, длительную и мучительную экзекуцию, так еще при этом засветили физиономии чуть ли не всего отряда. За что сейчас и расплачиваются, в отличие от тех же калмыков.

Но самое интересное то, во что выльется этот публичный скандал в дальнейшей истории ожесточенного исторического противостояния миллионной армии российских зеков с многотысячной армией их охранников. Пока зеки победили. Ярославские фсиновцы, к великому удовольствию местных сидельцев, «офоршмачены» и подведены под уголовку. Но из этого совершенно не вытекает, что десятки тысяч других охранников по всей Руси великой согласятся с таким же унизительным статусом. Практически на каждой зоне противостояние, градус которого достиг максимального уровня, может в любую секунду вылиться в открытую фазу. Где-то зеки захотят додавить фсиновцев (а чем мы хуже ярославских сидельцев?). Где-то сами фсиновцы, руководствуясь принципом психологической компенсации, начнут с еще большим ожесточением прессовать сидельцев – даже без особого на то повода. То и другое чревато массовыми бунтами в российских зонах и, соответственно, жестоким их подавлением. Спецназ ФСИНа будет работать не покладая рук. Бараки усиленного режима и штрафные изоляторы будут трещать по всем швам от наплыва спецконтингента. Появятся новые жертвы резко обострившегося противостояния – убитые и раненые. Такое в России уже было после Великой Отечественной войны, когда по российским лагерям и зонам прокатилась так называемая война ссученных. Счет погибшим в той войне шел на десятки тысяч…
Кремль сдает Иран Израилю ради Асада


Потом все как-то утихнет и успокоится. На время. Бойцы залижут раны, спрячут заточки, зачехлят дубинки, вернут автоматы в оружейные комнаты.

Но самое «интересное» начнется после. А после медленно, но неотвратимо будет запущена государственная машина репрессалий. В околотках по всякому пустяковому поводу начнут возбуждаться уголовные дела. Всем подозреваемым суд будет нарезать срок по самой высшей планке. В тюрьмах «истязатели» из ФСИНа, обуреваемые чувством мести, за малейшую провинность будут «окунать» зеков в БУРы и ШИЗО, ломая им здоровье, жизнь и лишая надежды на освобождение по УДО.

Вот так вот независимые «журналисты-расследователи» и «неравнодушные граждане» одним фактом публикации видео в ближайшем будущем сломают жизнь и судьбу десяткам тысяч людей.

Интересно, сами-то они подозревают, что натворили?..
Автор: Игорь Моисеев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
94
Источник
Похожие новости
25 июля 2018, 18:24
Саммит БРИКС в Йоханнесбурге
24 июля 2018, 13:09
«Всплеск гормонов»: Милонов предложил «вырезать» Пашинина
26 июля 2018, 23:39
Covert Shores: Русский «Посейдон» смоет Америку ядерным цунами

23 июля 2018, 14:24
Часть «Белых касок» осталась в Сирии
26 июля 2018, 20:24
Израиль начинает крупную операцию против Асада
24 июля 2018, 19:39
Кремль сдает Иран Израилю ради Асада
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 июля 2018, 09:24
Мировой хаос, который сделает Америку снова великой
26 июля 2018, 02:40
Почему так мощно отмазывают сбившего девочку?
24 июля 2018, 03:24
Секреты российского гиперзвукового оружия были переданы США? (Руслан Осташко)
20 июля 2018, 14:54
«Белые каски» бегут от Асада, моля о пощаде
23 июля 2018, 03:12
Усик и неадекваты
22 июля 2018, 09:09
Пенсионная реформа. Арифметика для правительства
24 июля 2018, 19:39
Начались бунты: почему солдатам ВСУ не платят зарплату
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.