Тюремная администрация в США не дает Бутиной спать ночью

Гражданку России Марию Бутину, которую в США подозревают в шпионаже, в тюрьме буквально изводят - не дают спать ночью, постоянно обыскивают, запрещают получать письма на русском языке.

Власти США начали оказывать на подозреваемую в шпионаже Марию Бутину, которая содержится в американской тюрьме, психологическое давление. Так, ночью каждый 15 минут к ней в камеру приходит проверка, таким образом, ей фактически не дают спать.

О таких методах, применяемых к Марии Буттиной, рассказало посольство России в США. Представители дипведомства навестили гражданку России и от нее узнали о такой практике. В посольстве обещали обратиться с официальной нотой в Госдепартамент и потребовать прекратить акты психологического давления.

В настоящий момент по ночам к Бутиной в камеру проходит специальные надзиратели и происходит это каждые 15 минут. То есть Мария Бутина не может заснуть. Обычно такие проверки делаются у заключенных склонных к самоубийству. Однако Мария Бутина не давала оснований считать, что она склонна к суициду.

Кроме того, ее не выпускают на прогулки, после каждой встречи с адвокатами или представителями посольства тщательно обыскивают, не дают получать письма на русском языке. Наконец, гражданке России отказывают в нормальном медицинском обслуживании. Так, у нее отекает нога. Но вместо лекарств ей дают принять обезболивающее.