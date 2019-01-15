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Тюлени выползли из океана и ушли почти на десять километров по трассам канадского города

15 января 2019, 03:09  •  35 • В мире
В канадском городе Роддиктон-Биде Арм более сорока особей гренландского тюленя были обнаружены в 6-8 км от океана на проезжей части.
В канадском городе Роддиктон-Биде Арм, лежащем на острове Ньюфаундленд, огромное количество тюленей сначала расположилось на набережных и в окрестностях населённого пункта. Затем популяция начала перемещаться вглубь острова.
В данный момент, как информирует LiveScience, в городе находятся около 40 животных. Местные жители выкладывают фотографии, где эти морские животные перебрались с набережных на проезжую часть в 6-8 км от океана.
"Животные, вероятно, плавали по внутренним заливам и ручьям, преследуя рыбу, и заблудились", — полагают местные рыбаки.
Представители департамента рыбного хозяйства высказали гипотезу, что в этом году на северо-восточном побережье Ньюфаундленда — месте зимовок гренландского тюленя, мало льда, и поэтому млекопитающие начали выходить так далеко на сушу.
К сожалению, окрас тюленя делает его незаметным на трассах — двое животных было сбито автомобилями.
Администрация города и сотрудники рыболовного департамента попросили местных жителей сообщать о тюленях, которые оказались в опасной ситауции.

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