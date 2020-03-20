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Тысячу лет - одни лжецы у власти: Навальный намекнул на "спасителя" в своём лице

20 марта 2020, 20:35  •  45 • Политика
Алексей Навальный в очередной раз попытался намекнуть на то, что России нужен "спаситель" именно в его лице. Заявив о том, что в стране уже тысячу лет одни лжецы у власти, блогер снова попал в неловкую ситуацию.
"Оппозиционер" Навальный, по всей видимости, решил напомнить о себе чем-нибудь нестандартным для соратников и попал, что называется, впросак. В своём Twitter, комментируя новости по распространению коронавируса, в обычной для провокаторов риторике он наглядно "не поверил" официальной статистике заболеваемости. Но перестарался.
По словам Навального, "ни один нормальный человек не может верить официальной статистике российской власти".
"Потому что за последнюю тысячу лет российская власть лгала по любому вопросу. Всегда. Обо всем. Даже без особых причин", - написал он на своей странице.
Ёмко прокомментировал слова Навального политолог Армен Гаспарян.
"То есть Навальному вообще не нравится Россия как таковая. Ибо за тысячу лет власть бывала, прямо скажем, разной", - отметил он.
Вероятно, Навальный в очередной раз хотел презентовать себя как "спасителя", которого якобы ждёт Россия, но снова был повержен своим же "мечом".
Ранее Навальный также попытался использовать тему коронавируса, чтобы хайпануть, но в очередной раз был высмеян пользователями Twitter.

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