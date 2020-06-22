Тысячи врачей получили госнаграды за борьбу с COVID. Это первые обладатели новых орденов и медалей

19 июня стало известно об учреждении в России ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Подобный указ президент Владимир Путин подписал впервые за 18 лет. За что и кому будут вручаться эти новые государственные награды, не сообщалось. И вот тайна раскрыта.

Указом президента медики награждены за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд при исполнении профессионального долга. Ордена Пирогова и медали Луки Крымского получили сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб", Роспотребнадзора.

За эти же заслуги постановлением Владимира Путина медики награждены почётными грамотами, сотни врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, уборщиков, кастелянш, санитаров, лаборантов. Сотрудникам поликлиник, больниц, лабораторий и других учреждений системы здравоохранения объявлены благодарности, в том числе и благодарности президента России.

Пять человек получили звание Героев труда России. Среди них есть главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач петербургской "Городской Покровской больницы" Марина Бахолдина.

В России было проведено почти 17 миллионов тестирований на COVID-19. Заболевание выявили у 584 680 человек. За последние сутки положительным тест оказался у 7728 граждан. За весь период эпидемии умерло 8111 жителей страны, смогли победить болезнь 339 711 человек.

В мире количество инфицированных приближается к девяти миллионам. По данным Университета Джона Хопкинса, на 17:33 по московскому времени 21 июня 8 820 667 заболевших. Умерло почти 465 тысяч человек, выздоровело свыше 4,3 миллиона. В топ-10 по количеству больных COVID-19 входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Испания, Италия, Чили, Иран.