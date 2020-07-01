Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, ...
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
Главная / Политика

Тысячи военных США выведут из Германии, чтобы "сдержать Россию"

01 июля 2020, 14:00  •  102 • Политика
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тысячи американских военнослужащих для "сдерживания России", сообщили в Пентагоне.
Из Германии будут выведены тысячи американских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Пентагона. Как пояснил официальный представитель американского Минобороны Джонатан Хоффман, это решение утверждено президентом США Дональдом Трампом.
Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, указал он.
По его словам, данная передислокация 9500 военнослужащих "улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе".
При этом, подчеркнул Хоффман, сам процесс будет ещё обсуждаться на заседаниях комитетов по делам вооружённых сил обеих палат конгресса. Также будут проводиться консультации с союзниками по НАТО.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчёркивал, что в этом намерении Вашингтона слишком много вопросов. Он отмечал, что по срокам вывод американского контингента с территории ФРГ может затянуться.
"Конечно, многие военные в Германии находились постоянно. То есть речь идёт о семьях, о постоянном жилье. Это не просто передислокация военных, которая производится быстро, - это постоянно находящиеся силы, перемещение которых займёт больше времени", - цитирует его слова РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
01 июля 2020, 06:00
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмочь"
01 июля 2020, 02:00
Даже получив русские С-300, США не смогли разгадать их секрет - Леонков
01 июля 2020, 10:00
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
01 июля 2020, 01:00
"Культура унижения"? Звезду "Зачарованных" послали к психологу из-за высказываний против России
01 июля 2020, 06:00
Турция может продать США российские С-400 только при одном условии - ФСВТС
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июля 2020, 06:00
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
01 июля 2020, 06:00
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмо...
01 июля 2020, 02:00
Даже получив русские С-300, США не смогли разгадать их секрет - Леонков
01 июля 2020, 10:00
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2020, 15:00
"Почему пять лет ждали?": Россию возмутил новый поворот в расследовании крушения MH17
26 июня 2020, 16:00
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров садятся отдохнуть"
01 июля 2020, 06:00
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ
26 июня 2020, 18:00
"У Киева выбора нет": Четыре предсказания Примакова по Донбассу, которые сбылись
24 июня 2020, 18:00
"Вы больные, девочки": Захарова оригинально ответила Габунии
25 июня 2020, 20:25
Наталия Нарочницкая: «Не надо нам указывать, какие ценности исповедовать!»
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.