Тысячи военных США выведут из Германии, чтобы "сдержать Россию"

Из Германии будут выведены тысячи американских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Пентагона. Как пояснил официальный представитель американского Минобороны Джонатан Хоффман, это решение утверждено президентом США Дональдом Трампом.

Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, указал он.

По его словам, данная передислокация 9500 военнослужащих "улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе".

При этом, подчеркнул Хоффман, сам процесс будет ещё обсуждаться на заседаниях комитетов по делам вооружённых сил обеих палат конгресса. Также будут проводиться консультации с союзниками по НАТО.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчёркивал, что в этом намерении Вашингтона слишком много вопросов. Он отмечал, что по срокам вывод американского контингента с территории ФРГ может затянуться.

"Конечно, многие военные в Германии находились постоянно. То есть речь идёт о семьях, о постоянном жилье. Это не просто передислокация военных, которая производится быстро, - это постоянно находящиеся силы, перемещение которых займёт больше времени", - цитирует его слова РИА Новости.