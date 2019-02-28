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Тысячи в эвакуации, дома по крышу в воде: Последствия буйства реки Русской в Калифорнии сняли на видео

28 февраля 2019, 20:09  •  46 • В мире
На севере американского штата Калифорния вышла из берегов река Русская. Из-за наводнения около двух тысяч домов оказались под водой. Погибших в результате разлива реки нет, но эвакуировали уже 4500 человек.
Обильные дожди вызвали разлив реки Русской на севере Калифорнии. Тысячи домов оказались затоплены. Сообщается, что из-за наводнения небольшой городок Герневилль оказался практически полностью отрезан от внешнего мира.
Также последствия ЧП пытаются устранить в малых населенных пунктах близ разлившейся реки.
Погибших в результате разлива реки нет, но эвакуировали уже 4500 человек.
На видео с места происшествия видно, как люди спасаются с крыш своих домов. Сами дома по крышу затоплены водой.
Северную Калифорнию затопила РУССКАЯ река (натурально — Russian River). 2000 домов под водой, уровень реки вырос до 14 метров впервые за 25 лет. Погибших нет, но эвакуировали уже 4500 человек.

Дон — батюшка, Волга — матушка, Рашен-Ривер — приёмный проблемный сын. pic.twitter.com/Vsu30Udx0j
— Breaking Mash (@BreakingMash) 28 февраля 2019 г.
При этом один из очевидцев неистовства природной стихии заявляет, что то, как вода в реке Русской поднимается из-за дождя, можно было видеть практически невооружённым глазом. Столь стремительным было наводнение, что оно застало врасплох нескольких опытных любителей понаблюдать за такого рода явлениями.
Так, было затоплено несколько машин и пикапов. Всего на фоне наводнения офис шерифа распорядился об эвакуации 24 городков и поселений вдоль течения реки Русской.

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