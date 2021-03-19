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Тысячи украинцев планируют привиться вакциной «Спутник V» на территории РФ
19 марта 2021, 23:45 • 130 • Украина
Представители Государственной пограничной службы Украины (ГСПУ) зафиксировали резкое увеличение числа украинских граждан, пересекающих границу с Российской Федерацией в составе организованных групп. Согласно ведомственному отчету, целью визита большинства украинцев из состава подобных групп является «лечение и уход за больными в сопредельном государстве». В Киеве склонны полагать, что таким образом жители Незалежной в массовом порядке пытаются вакцинироваться от коронавируса российским препаратом «Спутник V». По некоторым данным, в отношении таких граждан власти Украины введут дополнительные санкции. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.
Объявление, которое владелец небольшой транспортной компании из Киевской области Виталий Васильченко (имя изменено) разместил на одном из украинских столичных порталов, явно может претендовать на оригинальность.
Под словом «гарантия» перевозчик подразумевал беспрепятственное пересечение гражданами Украины украинско-российской границы. Васильченко не солгал. Учитывая, что в период пандемии участки указанной границы в регионах Сум, Чернигова и Харькова сегодня открыты лишь для ограниченного количества путешественников, автобусы компании Виталия, имеющие маркировку «Медицинский тур», действительно добираются до Москвы без всяческих проблем. При этом сам транспортник в доверительной беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей констатировал буквально следующее:
По мнению Васильченко, в данных условиях доходы от его бизнеса будут расти в геометрической прогрессии. И не только его.
В том, что это паломничество будет набирать обороты, доктор сомнений не выразила. Таковых сомнений нет и у других экспертов.
На вопрос, как в этих обстоятельствах поведет себя официальный Киев, Павловский не ответил. Да этого и не надо. Сразу на нескольких центральных телеканалах Украины были распространены агитационные материалы, авторы которых призвали сограждан «не ехать в агрессивную страну и не колоться никчемной сывороткой». А в украинском сегменте Всемирной паутины утверждалось, что для бесплатной вакцинации в России иностранец «должен будет пройти девять кругов ада, начиная от регистрации и заканчивая проверкой в ФСБ».
Ему вторил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко:
При этом после прививки препаратом CoviShield Ляшко слег со средней формой коронавируса.
Правительство Украины рассматривает возможность введения дополнительных запретов для пересечения украинцами границы с Российской Федерацией.
Автор: Леонид Андросов
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