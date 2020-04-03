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Тысячи украинцев пешком "штурмовали" госграницу, всех отправили на самоизоляцию

03 апреля 2020, 21:35  •  15 • В мире
Украинские пограничники сообщили о тысячах сограждан, которые прибыли из-за рубежа пешком. "Штурмующих" кордон пешеходов, по сообщению местных пограничников, пришлось перевозить на транспорте, предоставленном местными властями.
За минувшие сутки более 7 тысяч украинских граждан вернулись на родину. Как говорится в сообщении погранслужбы, почти половина из них добиралась до дома своим ходом, то есть пешком.
Отмечается, что для "штурмующх" кордон пешеходов местные власти предоставили транспорт, чтобы перевезти эту толпу народа.
Всего, говорится в комментарии погранслужбы, за сутки пограничники совершили более 13,5 тысячи контрольных операций.
"Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыло более 3 тысяч человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС", - рассказали в пресс-службе и добавили, что вернувшихся соотечественников отправили на самоизоляцию в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Отмечается также, что за сутки Незалежную покинуло более 4,7 тысячи человек, в том числе почти 2,2 тысячи иностранцев.

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