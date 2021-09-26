Тысячи украинских чиновников провалили экзамен по украинскому языку • 41 • Украина

Министерство образования и науки (МОН) Украины обнародовало статистические данные, согласно которым экзамен на владение основами украинского языка провалили более 15% представителей местных администраций, должностных лиц при региональных комитетах и сотрудников правоохранительных органов. В ходе экзаменов, регулярно осуществляемых в течение последних двух месяцев, неудовлетворительные оценки получили от 5% до 20% аудитории.



Об этом рассказала глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская в эфире «24 канала».



Она уточнила, что те чиновники, что не прошли экзамен, были отправлены на четырёхмесячные курсы по овладению украинским языком на свободном уровне.



«Чиновники (с поставленной задачей — ред.) справились, поскольку следует производить подсчёты по среднестатистическим показателям: следовательно, с тестами не справились всего 15% экзаменованных, Это нормальный результат для Украины как для страны, которая переходит от одной языковой модели к другой», — считает Демская.



По словам Демской, «нижних пределов количества лиц, не сдавших упомянутый экзамен», Киев не устанавливал.



«Мы можем сегодня сделать анализ на основании более 22 тысяч сертификатов, которые выпустила Нацкомиссия, об уровне владения государственным языком. Если мы будем соблюдать закон, то в течение двух лет у нас абсолютно все чиновники будут изъясняться на украинском языке», — надеется Демская.



«Это экзамен на уровень владения языком, а не на знание языка. Здесь главное не правила, а практические умения. Нам важно, чтобы экзаменуемый понимал, что он обязан коммуницировать от имени государства на должном уровне», — резюмировала глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка.





По некоторым данным, по причине неудовлетворительного владения госязыком своей работы уже лишились не только ряд мелких чиновников, но и многие сотрудники библиотек, центров детского и юношеского творчества и даже медицинских заведений. При этом сведений о массовом увольнении чиновников среднего звена не поступало.



«У нас некоторые депутаты Рады не владеют элементарными нормами украинского языка, а казусы в обсуждениях и принятии документов они называют „сложностями перевода‟, Сейчас же мы столкнулись с тем, что тысячи чиновников, которые заставляют нас заполнять массу документов исключительно по-украински, „мовы‟ попросту не знают. Может, в нынешних обстоятельствах правительству Украины стоит пересмотреть неэффективную языковую политику?» — прокомментировала ФАН социальный психолог Елена Мильто.



Согласно нормам закона о тотальной украинизации — «О функционировании украинского языка как государственного», которые вступили в силу на Украине с 16 июля нынешнего год, 19 июля стартовал первый в истории экзамен на уровень владения государственным языком. Отныне людям, которые поступают на государственную службу (руководители учебных заведений, прокуроры, судьи и др.), нужно предоставить сертификат об уровне владения украинским. А получить его можно по результатам специального экзамена.



Проверка охватывает четыре части: «Культура речи», «Чтение», «Письмо» и «Говорение». Для получения сертификата необходимо набрать 80 и более баллов.



Объединённые части «Культура речи» и «Чтение» содержат 44 задачи, которые нужно выполнить за час. Максимальное возможное количество баллов — 66.



Часть «Письмо» содержит одно задание, максимальное возможное количество баллов — 37, на выполнение отводится 40 минут.



Часть «Говорение» содержит две задачи (монолог и диалог), максимальное возможное количество баллов — 59, а отведённое время на выполнение этих задач — 20 минут.



Украинские власти планируют к январю 2022 года полностью перевести не только систему государственной службы, но и общественные заведения исключительно на «мову».

Министерство образования и науки (МОН) Украины обнародовало статистические данные, согласно которым экзамен на владение основами украинского языка провалили более 15% представителей местных администраций, должностных лиц при региональных комитетах и сотрудников правоохранительных органов. В ходе экзаменов, регулярно осуществляемых в течение последних двух месяцев, неудовлетворительные оценки получили от 5% до 20% аудитории.Об этом рассказала глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская в эфире «24 канала».Она уточнила, что те чиновники, что не прошли экзамен, были отправлены на четырёхмесячные курсы по овладению украинским языком на свободном уровне.«Чиновники (с поставленной задачей — ред.) справились, поскольку следует производить подсчёты по среднестатистическим показателям: следовательно, с тестами не справились всего 15% экзаменованных, Это нормальный результат для Украины как для страны, которая переходит от одной языковой модели к другой», — считает Демская.По словам Демской, «нижних пределов количества лиц, не сдавших упомянутый экзамен», Киев не устанавливал.«Мы можем сегодня сделать анализ на основании более 22 тысяч сертификатов, которые выпустила Нацкомиссия, об уровне владения государственным языком. Если мы будем соблюдать закон, то в течение двух лет у нас абсолютно все чиновники будут изъясняться на украинском языке», — надеется Демская.«Это экзамен на уровень владения языком, а не на знание языка. Здесь главное не правила, а практические умения. Нам важно, чтобы экзаменуемый понимал, что он обязан коммуницировать от имени государства на должном уровне», — резюмировала глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка.По некоторым данным, по причине неудовлетворительного владения госязыком своей работы уже лишились не только ряд мелких чиновников, но и многие сотрудники библиотек, центров детского и юношеского творчества и даже медицинских заведений. При этом сведений о массовом увольнении чиновников среднего звена не поступало.«У нас некоторые депутаты Рады не владеют элементарными нормами украинского языка, а казусы в обсуждениях и принятии документов они называют „сложностями перевода‟, Сейчас же мы столкнулись с тем, что тысячи чиновников, которые заставляют нас заполнять массу документов исключительно по-украински, „мовы‟ попросту не знают. Может, в нынешних обстоятельствах правительству Украины стоит пересмотреть неэффективную языковую политику?» — прокомментировала ФАН социальный психолог Елена Мильто.Согласно нормам закона о тотальной украинизации — «О функционировании украинского языка как государственного», которые вступили в силу на Украине с 16 июля нынешнего год, 19 июля стартовал первый в истории экзамен на уровень владения государственным языком. Отныне людям, которые поступают на государственную службу (руководители учебных заведений, прокуроры, судьи и др.), нужно предоставить сертификат об уровне владения украинским. А получить его можно по результатам специального экзамена.Проверка охватывает четыре части: «Культура речи», «Чтение», «Письмо» и «Говорение». Для получения сертификата необходимо набрать 80 и более баллов.Объединённые части «Культура речи» и «Чтение» содержат 44 задачи, которые нужно выполнить за час. Максимальное возможное количество баллов — 66.Часть «Письмо» содержит одно задание, максимальное возможное количество баллов — 37, на выполнение отводится 40 минут.Часть «Говорение» содержит две задачи (монолог и диалог), максимальное возможное количество баллов — 59, а отведённое время на выполнение этих задач — 20 минут.Украинские власти планируют к январю 2022 года полностью перевести не только систему государственной службы, но и общественные заведения исключительно на «мову». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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