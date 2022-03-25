Тысячи трагических историй: Бастрыкин назвал число жертв украинских националистов

СК России признал более 32 тысяч человек потерпевшими по делам о преступлениях в Донбассе.

"За весь период следствия допрошены более 160 тысяч человек, признаны потерпевшими более 32 тысяч человек, в том числе порядка 4 тысяч несовершеннолетних", - заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Следователи фиксируют то, что рассказывают люди, вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий.

"Это не только десятки и сотни трагических историй, но и данные, подтверждающие наши версии о действиях украинских националистов. Мы убеждены, что эти сведения, как и материалы сотен уголовных дел, которые уже расследуются с 2014 года, станут доказательствами преступлений украинского режима в суде", - сказал он.