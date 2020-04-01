Тысячи смертей. Почему в США так много жертв коронавируса • 164 • Аналитика © REUTERS / Mike Segar Почти двести тысяч больных и три тысячи погибших — пандемия COVID-19 в США, вопреки увещеваниям Дональда Трампа, вышла из-под контроля. Власти не справляются с распространением инфекции, а медицинская система не приспособлена для лечения сотен тысяч пациентов. Почему самая развитая страна в мире оказалась не готова противостоять вирусу — разбиралось РИА Новости. Все под контролем Американцы всегда были в авангарде борьбы с мировыми эпидемиями. Вспышки SARS, лихорадки Зика и Эбола, если и затрагивали США, не угрожали национальной безопасности. Америка, по выражению бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, окружена "дружелюбными соседями и рыбой" — партнерами Канадой и Мексикой и двумя океанами. Полем битвы как с реальными врагами, так и с вирусами территория США не была уже много десятилетий, и теперь, когда угроза исходит изнутри, в стране просто не знают, что делать. Мнение президента Дональда Трампа поменялось стремительно — так же, как распространилась эпидемия. С 22 января, когда зарегистрировали первого больного, и до середины марта, пока погибших было меньше ста, Трамп заверял: все под контролем, риск заражения низкий, вирус отступит, как только потеплеет. А две недели назад он заявил: "Это пандемия. Я знал, что это пандемия, задолго до этого, нужно было просто посмотреть на другие страны". Сегодня США вышли на первое место по числу зараженных в мире: 163,5 тысячи. Погибших — более трех тысяч. Нью-Йорк превратился в главный очаг эпидемии, и власти в считанные дни утратили контроль над ситуацией. © REUTERS / Tom Brenner Президент США Дональд Трамп во время ежедневного брифинга по ситуации с коронавирусом Цена промедления По оценкам некоторых американских экспертов, Вашингтон потерял шесть недель. Можно было подготовить тесты, маски, защитные костюмы для медиков, запастись аппаратами искусственной вентиляции легких. Этого не сделали. Даже сейчас власти не признают критичность дефицита медоборудования. Когда губернатор горячей точки — штата Нью-Йорк — Эндрю Куомо сказал, что региону необходимо как минимум 30 тысяч аппаратов ИВЛ, Трамп не поверил. "У меня ощущение, что многие цифры, которые называют, сильно завышены. Сомневаюсь, что вам понадобится 40 или 30 тысяч ИВЛ", — рассуждал он на прошлой неделе, когда в штате уже было пять процентов всех больных COVID-19 в мире. Хотя президент и медленно реагировал на растущую угрозу, он не единственный виновник. "Это также упущение администраций Барака Обамы и Джорджа Буша. Эксперты предупреждали: что-то произойдет, но ни одна команда, ни другая не подготовились к подобной эпидемии", — пояснил в разговоре с РИА Новости житель США Джейкоб Бласс, который за двадцать лет поработал в четырех некоммерческих организациях здравоохранения, причем три возглавлял. И все же нынешний президент, по его мнению, усугубил ситуацию. В 2018-м упразднили созданную Обамой "команду по борьбе с пандемиями" — Отдел глобальной безопасности в области здравоохранения и биозащиты при Белом доме. Трамп считал, что в случае необходимости нанять людей снова не будет проблемой. © REUTERS / Brendan McDermid Транспортировка зараженного вирусом COVID-19 в Бруклинский больничный центр Шанс на минимизацию эпидемии упущен, считает и другая собеседница агентства — доктор медицинских наук и практикующий врач-патологоанатом из Северной Каролины Маргарет Джонсон. "Предотвращение пандемии — обязанность не системы здравоохранения, а правительственных структур, таких как Центр по контролю и профилактике заболеваний, — говорит она. — Однако власти действовали слишком медленно. Трамп не слушал экспертов, закрывал программы, способные отследить развитие эпидемии в Китае и предупредить ее в Штатах". Каждый сам за себя Еще один негативный фактор — раскол американского общества, причем не только политический, но и в сфере здравоохранения. "Главная причина кризиса — отсутствие единой медицинской системы: все госпитали сами по себе", — полагает Джейкоб Бласс. Абсолютное большинство больниц в США — частные и никак не зависят ни от государства, ни друг от друга. Есть крупные сети, есть небольшие местные госпитали. Однако в условиях всеобщего дефицита коек, аппаратуры и средств защиты медучреждения переходят в режим "каждый сам за себя" и пытаются восполнить недостающие запасы собственными силами. Грубо говоря, все больницы звонят на один и тот же завод с просьбой поставить недостающие ИВЛ, маски, халаты и тесты. При этом некоторые госпитали настолько маленькие, что у них нет возможности выйти на поставщика. Из-за нехватки средств они закрываются, пояснила РИА Новости Маргарет Джонсон. "Просто не хватает денег, чтобы работать, когда все пациенты — старики и бедняки”, — уточняет она. От Трампа ожидали введения в действие закона "Об оборонной промышленности". Это позволило бы нарастить производство и поставку необходимого оборудования больницам в режиме "военного времени". © РИА Новости / Стрингер Полевой госпиталь международной организации Samaritan's Purse в Центральном парке Нью-Йорка В конце марта более ста бывших сотрудников Совета по национальной безопасности призвали главу государства сделать этот шаг. Ответ последовал спустя несколько дней: президент обязал General Motors выпускать больше аппаратов ИВЛ. Однако источники сообщили журналистам, что никакого распоряжения о введении в действие закона компания официально не получала. Медицина не для всех Еще одно уязвимое место здравоохранения, постоянно вызывающее политические дискуссии, — страховая система. "Для многих в стране доступ к медицине — проблема, и пандемия просто выдвинула ее на первый план", — говорит Джонсон. Американцев можно поделить на три категории. Первая — обеспеченные граждане, которые просто покупают страховку. Цена зависит от многого: штат, его законы, место работы, доход. В месяц такой американец платит в среднем 440 долларов за личную страховку и около 1168 долларов — за семейную. При этом клиент обычно рассчитывается за медуслуги сам, а затем получает возмещение. Однако при внезапной серьезной болезни не все способны выложить круглую сумму из собственного кармана. Да и компания возмещает лишь часть расходов, обычно — 80 процентов. Вторая категория — неимущие. Живущим за чертой бедности положена государственная страховка Medicaid. Она обеспечивает бесплатное или дешевое медобслуживание миллионам американцев. У программы свои критерии: учитывают заработок, численность семьи, место проживания. Некоторые штаты в связи с пандемией уже объявили, что Medicaid продолжит действовать в обычном режиме. Игроки в Европе отказываются от доли зарплат. Возможно ли это в РПЛ? Самые уязвимые в нынешней ситуации — 27,5 миллиона американцев, у которых вообще нет страховки. Иными словами, 8,5 процента населения не имеют шанса воспользоваться медуслугами. Конечно, они могут прийти в отделение неотложной помощи и встать в очередь, но это ничего не гарантирует. © REUTERS / Caitlin Ochs Мужчина идет из магазина в защитной маске во время вспышки COVID-19. Нью-Йорк "Госпитали работают ради денег, нельзя просто явиться в больницу и сказать, что у тебя проблемы со здоровьем, — объясняет Джейкоб Бласс. — А в отделениях экстренной помощи нет ни карантинных комнат, ни средств защиты, ничего. И неясно, кто за это заплатит". Именно для этой группы предназначалсь так называемая Obamacare — реформа здравоохранения. До 95 процентов граждан страны должны были получить медицинскую страховку. Конгресс одобрил реформу в 2010 году, однако о ее конституционности долго спорили. Смущали слишком большие бюджетные траты. В итоге после вступления в должность в 2017 году Дональд Трамп положил начало отмене Obamacare. В декабре 2018-го Федеральный суд техасского города Форт-Уорт признал реформу неконституционной. Еще есть в США платежеспособные граждане старше 65 лет. Им полагается государственная медицинская страховка. Ее стоимость — около 250 долларов в месяц, эту сумму вычитают из пенсии. Однако она не покрывает всех медицинских расходов, а лишь частично возмещает счета из больницы. Пожилые американцы также могут купить в страховой компании дополнительный пакет (чуть более сотни долларов), позволяющий бесплатно получать любую медицинскую помощь. Так сделали и собеседники РИА Новости. "Лично у меня страховка отличная, я не жалуюсь", — призналсь Маргарет Джонсон. "Я доплачиваю ежемесячно 120 долларов. Так, за последние годы я сделал две операции на руке, две на глаза и одну на сердце. Только последняя обошлась бы мне более чем в 50 тысяч долларов, но я не отдал ни цента. Я лежал в больнице три дня бесплатно, хотя в ином случае это обошлось бы мне в три-пять тысяч долларов, — говорит Джейкоб Бласс. — Кроме того, у меня есть еще один дополнительный пакет страховки за 30 долларов в месяц, покрывающий расходы на лекарства". Оба собеседника агентства сходятся во мнении: им повезло намного больше, чем многим соотечественникам: за 350 долларов в месяц можно не беспокоиться о стоимости лечения. Однако как быть миллионам американцев, которые не в состоянии позволить себе даже базовую страховку, они, как и правительство страны, не знают. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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