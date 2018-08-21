Тысячи приложений для азартных игр удалены в App Store в Китае

В китайской версии сервиса App Store удалено порядка 25 тысяч приложений с запрещенными в КНР азартными играми.

Из китайской версии магазина интернет-приложений App Store изчезло сразу 25 тысяч наименований. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Все удаленные приложения так или иначе были предназначены для того, чтобы предоставить своим пользователям доступ к азартным играм, запрещенным в Китае. Известно, что некоторые из них даже маскировались под приложения для лотерей, разрешенные в КНР.

Уже скаченные и установленные на телефоны приложение продолжают работать. Как будет решен этот вопрос, способно показать лишь время.

Отметим, что в самой компании Apple подтверждают данную информацию о «чистке» прилавков App Store. Тем не менее там не называют точное количество удаленных приложений.