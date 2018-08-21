Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине предложили похитить Януковича из России при помощи аналога МОССАДа
Очередь на вмешательство: почему США расширяют список «желающих» повлиять на про...
Ельцина ответила на заявления о якобы попытке мужа укрыться в посольстве США в 1...
В Сети ответили Ходорковскому, который посмеялся над Путиным
Главная / В мире

Тысячи приложений для азартных игр удалены в App Store в Китае

21 августа 2018, 04:09  •  20 • В мире
В китайской версии сервиса App Store удалено порядка 25 тысяч приложений с запрещенными в КНР азартными играми.
Из китайской версии магазина интернет-приложений App Store изчезло сразу 25 тысяч наименований. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.
Все удаленные приложения так или иначе были предназначены для того, чтобы предоставить своим пользователям доступ к азартным играм, запрещенным в Китае. Известно, что некоторые из них даже маскировались под приложения для лотерей, разрешенные в КНР.
Уже скаченные и установленные на телефоны приложение продолжают работать. Как будет решен этот вопрос, способно показать лишь время.
Отметим, что в самой компании Apple подтверждают данную информацию о «чистке» прилавков App Store. Тем не менее там не называют точное количество удаленных приложений.
«Приложения с азартными играми незаконны и запрещены в китайском App Store. Мы уже удалили многие приложения и разработчиков, пытающихся распространять такие незаконные приложения в App Store, и стараемся обнаружить подобные им и удалить их из магазина», — отмечает представитель Apple.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

20
Источник
Похожие новости
20 августа 2018, 18:24
Спецслужбы США поднялись против Трампа
21 августа 2018, 03:54
Очередь на вмешательство: почему США расширяют список «желающих» повлиять на промежуточные выборы
21 августа 2018, 04:09
Трамп снова заговорил о попытках встретиться с высшим руководством Ирана

21 августа 2018, 04:09
В Сети ответили Ходорковскому, который посмеялся над Путиным
20 августа 2018, 21:39
Не прошло и недели: Трамп пообещал помочь разобрать рухнувшие перекрытия моста в Генуе
21 августа 2018, 04:09
Жертва "Новичка" снова попала в больницу
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
21 августа 2018, 00:54
Германия потребовала от украинцев реформы национальной системы ГТС
21 августа 2018, 00:54
Вдова Ельцина ответила на слова Руцкого о «трехсуточном запое» мужа во время путча ГК...
21 августа 2018, 00:54
Запрещенные в России талибы собрались в Москву на конференцию
21 августа 2018, 00:39
На Украине предложили похитить Януковича из России при помощи аналога МОССАДа
21 августа 2018, 00:39
«Эволюция отношений»: почему Китай решил принять участие в самых масштабных учениях Р...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
16 августа 2018, 00:40
Отсроченная агрессия: Украина двадцать лет готовилась воевать с Россией
19 августа 2018, 00:09
Снимем санкции при одном условии: чего ФРГ хочет от России
18 августа 2018, 23:54
В Киеве зенитная установка после репетиции парада врезалась в бизнес-центр
20 августа 2018, 03:39
Украина напрашивается на экономическую блокаду
17 августа 2018, 15:39
Украинский эксперт допустил введение Киевом визового режима с Россией
16 августа 2018, 15:09
Кто такая глава МИД Австрии, к которой президент РФ едет на свадьбу
18 августа 2018, 01:24
Лукашенко психанул в прямом эфире: его система рушится? (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.