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Тысячи французов взбунтовались против вакцинации. Виновата... Россия?
24 июля 2021, 20:20 • 152 • Политика
Тысячи французов взбунтовались против вакцинации. В Париже стартовала массовая демонстрация граждан, их возмутила пропускная система для посещения ресторанов, музеев и кинотеатров. При этом экс-глава МИД страны считает, что в организации многотысячной демонстрации виновата… Россия.
Во французской столице на площади Трокадеро стартовала массовая демонстрация граждан. Люди выступают против внедрения в стране пропускной системы для посещения ресторанов, музеев и кинотеатров.
В соцсетях появляются многочисленные фото и видео, запечатлевшие шествия несогласных. На одном из роликов можно увидеть многотысячную толпу на площади. Собравшиеся выкрикивают лозунги, размахивают флагами и плакатами.
Ситуацию телеканалу BFMTV прокомментировал руководитель президентской группы LREM в Национальной ассамблее, бывший глава МИД республики Кристоф Кастанер.
Журналист канала среди прочего задал ему неоднозначный вопрос - может ли за особо активными сообществами антипрививочников в Facebook стоять вмешательство России и других государств?
Кастанер дал короткий и однозначный ответ: "Да". Впрочем, никаких внятных данных в подтверждение своей точки зрения он не привёл.
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