Тысячи феминисток, мигрантов и ЛГБТ вышли на митинги протеста против Трампа

• 61 • Политика

Крупнейшие акции против запрета абортов и в поддержку сексменьшинств прошли в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Денвере

Десятки тысяч американцев принимают участие в манифестациях против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в годовщину его инаугурации в субботу.

На улицы десятков городов вышли недовольные Трампом мигранты и сексменьшинства. К ним присоединяются противники его инициатив по ограничению финансирования абортов.

В акции также приняли участие активисты движения против сексуального насилия, объединившиеся под хэштегом #MeToo ("Меня тоже"). Они требуют принятия более активных мер защиты женщин от домогательств на рабочем месте.

Протестующие, в том числе выражают беспокойство заморозкой работы американского федерального правительства. Хотя принятие бюджета было просаботировано демократами, активисты обвиняют в произошедшем Дональда Трампа.