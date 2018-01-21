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Тысячи феминисток, мигрантов и ЛГБТ вышли на митинги протеста против Трампа

21 января 2018, 14:39  •  61 • Политика
Крупнейшие акции против запрета абортов и в поддержку сексменьшинств прошли в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Денвере
Десятки тысяч американцев принимают участие в манифестациях против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в годовщину его инаугурации в субботу.
На улицы десятков городов вышли недовольные Трампом мигранты и сексменьшинства. К ним присоединяются противники его инициатив по ограничению финансирования абортов.
В акции также приняли участие активисты движения против сексуального насилия, объединившиеся под хэштегом #MeToo ("Меня тоже"). Они требуют принятия более активных мер защиты женщин от домогательств на рабочем месте.
Протестующие, в том числе выражают беспокойство заморозкой работы американского федерального правительства. Хотя принятие бюджета было просаботировано демократами, активисты обвиняют в произошедшем Дональда Трампа.

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