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Тысячи человек собрались в центре Киева в ожидании «объединительного собора»

15 декабря 2018, 11:54  •  95 • Украина
Сторонники автокефалии для Украины прибывают на Софийскую площадь в центре Киева, где пройдёт «объединительный собор» новой церковной структуры.
 
РИА Новости
 

По данным телеканала «112 Украина», на площади собрались уже несколько тысяч человек.

Сообщается, что в районе проведения мероприятия усилены меры безопасности. Так, на подходах к площади проводится превентивный досмотр.

В ближайшее время там пройдёт молебен, также ожидается выступление президента Украины Петра Порошенко.

Накануне у здания Верховной рады прошёл митинг против «объединительного собора».

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