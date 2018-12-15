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Тысячи человек собрались в центре Киева в ожидании «объединительного собора»
15 декабря 2018, 11:54 • 95 • Украина
Сторонники автокефалии для Украины прибывают на Софийскую площадь в центре Киева, где пройдёт «объединительный собор» новой церковной структуры.
РИА Новости
По данным телеканала «112 Украина», на площади собрались уже несколько тысяч человек.
Сообщается, что в районе проведения мероприятия усилены меры безопасности. Так, на подходах к площади проводится превентивный досмотр.
В ближайшее время там пройдёт молебен, также ожидается выступление президента Украины Петра Порошенко.
Накануне у здания Верховной рады прошёл митинг против «объединительного собора».
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