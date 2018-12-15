Тысячи человек собрались в центре Киева в ожидании «объединительного собора»

Сторонники автокефалии для Украины прибывают на Софийскую площадь в центре Киева, где пройдёт «объединительный собор» новой церковной структуры.

По данным телеканала «112 Украина», на площади собрались уже несколько тысяч человек.

Сообщается, что в районе проведения мероприятия усилены меры безопасности. Так, на подходах к площади проводится превентивный досмотр.

В ближайшее время там пройдёт молебен, также ожидается выступление президента Украины Петра Порошенко.

Накануне у здания Верховной рады прошёл митинг против «объединительного собора».