Тысячелетняя история – это принципиально: Вопрос правопреемства России поднял судья. Малофеев предложил свою поправку

В дискуссию о правопреемстве России вступил судья Конституционного суда РФ Константин Арановский. Он полагает, что вопрос наследования обязательств России стоит пересмотреть, поскольку СССР - это "незаконно созданное государство".

"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное", - такова цитата судьи.

Подобная точка зрения высказывается не впервые. С другой стороны, она, скорее, работает против объединения Империи, в то же время, в дни обсуждения поправок в Конституцию мы могли бы приложить больше усилий для объединения страны - всего народа. И в этой связи весьма актуально было бы закрепить правопреемственность на конституционном уровне в контексте тысячелетней истории России, о чём ранее говорил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев.

"У нас Российская Федерация ведёт своё правопреемство юридическое от Советского Союза - мы правопреемники во всех смыслах слова: после распада СССР Россия взяла на себя долги Союза и ядерный арсенал. Такие были условия варварского Беловежского сговора. А к Российской Империи, тысячелетней истории Российского государства мы не имеем никакого отношения… Мы к той России с юридической точки зрения не имеем никакого отношения.

Если мы в преамбулу запишем, что мы являемся историческим правопреемником не только Советского Союза, но и Российской Империи, - мы восстановим свою тысячелетнюю преемственность. Это принципиально - это восстанавливает всё: наше самоуважение и понимание, что наша страна была всегда.

Мы и есть вечный русский народ, живущий на своей земле все эти времена, что, кстати, совершенно не умаляет граждан других национальностей, которые являются нашими братьями и с которыми мы вместе строили эту могучую Россию", - это одна из поправок Малофеева, где он говорит о важности исторической преемственности на всём тысячелетнем пути.

Как известно, помимо уже принятого в первом чтении президентского пакета поправок к Конституции, в основе которых социальные гарантии и закрепление ответственности уровней власти, рабочая группа обсуждает поправки в преамбулу. Здесь важными стали ценностные значения. Так, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил закрепить в Конституции Бога.

"Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - этот вопрос поднял Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день 11-й годовщины интронизации.

Слова Предстоятеля Русской Православной Церкви приводил в своём Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог, - призвал Патриарх Кирилл. - Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других.

Он обратил внимание на то, что пока ещё в Основном законе нашей страны о Боге не говорится, но высказал мысль о том, что "общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции".

По мнению Святейшего Патриарха Кирилла, уже сегодня можно было бы начать дискуссию на эту тему.

Подобное предложение поддержали и в рабочей группе, и в Госдуме, и в экспертном сообществе, наблюдающем за дискуссией. Мнениями Царьград делится в специальном разделе сайта. Упоминание Бога в Конституции - ещё и часть поправок, предложенных заместителем главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константином Малофеевым. Он, помимо этой части, говорит о традиционных ценностях, преемственности и закреплении роли русского народа.