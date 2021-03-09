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Тысячелетия истории человечества грозят разрушить одним законом: "Нас ждут путаница и хаос"
09 марта 2021, 15:20 • 174 • Политика
Тысячелетия истории человечества грозят разрушить одним законом. Речь об инициативе сенатора от штата Нью-Йорк, которая предложила ввести в школах стандарты полового воспитания. Они потребуют обсуждения с детьми вопросов, в частности, гендерной идентичности. Эту идею оценил Павел Астахов: "Нас ждут путаница и хаос".
Адвокат, бывший уполномоченный по правам ребёнка Павел Астахов оценил сомнительное предложение сенатора от Нью-Йорка Сандры Брук, которая разработала проект нового закона штата.
Он предполагает обязательное введение в школах стандартов полового воспитания, которые потребуют обсуждения с детьми вопросов половой жизни, сексуальной и гендерной идентичности, а также использования гормональных блокаторов для трансгендеров с 8 лет.
Астахов в интервью для канала Царьград выразил мнение, что к данной инициативе невозможно относиться положительно, потому что она абсолютно противоречит человеческой природе.
Он признался, что его искренне удивляет то, с какой скоростью либеральные активисты рушат то, что выстраивалось и существовало веками. При этом они подменяют традиционные семейные и общественные модели идеями, которые не сочетаются с человеческой природой.
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