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Тысячелетия истории человечества грозят разрушить одним законом: "Нас ждут путаница и хаос"

09 марта 2021, 15:20  •  174 • Политика
Тысячелетия истории человечества грозят разрушить одним законом. Речь об инициативе сенатора от штата Нью-Йорк, которая предложила ввести в школах стандарты полового воспитания. Они потребуют обсуждения с детьми вопросов, в частности, гендерной идентичности. Эту идею оценил Павел Астахов: "Нас ждут путаница и хаос".
Адвокат, бывший уполномоченный по правам ребёнка Павел Астахов оценил сомнительное предложение сенатора от Нью-Йорка Сандры Брук, которая разработала проект нового закона штата.
Он предполагает обязательное введение в школах стандартов полового воспитания, которые потребуют обсуждения с детьми вопросов половой жизни, сексуальной и гендерной идентичности, а также использования гормональных блокаторов для трансгендеров с 8 лет.
Астахов в интервью для канала Царьград выразил мнение, что к данной инициативе невозможно относиться положительно, потому что она абсолютно противоречит человеческой природе.
Как ни крути, всё равно было создано лишь два пола. И попытка изменить то, что было сформировано много тысяч лет назад, приведёт только к полному упадку и разрушению всего человеческого. Юриспруденция, прежде всего, семейное и другие отрасли права, также строятся на том, что есть только мужской и женский пол. Сегодня же пытаются разрушить то, что складывалось веками. Система современного права, основанная на классическом римском праве, зарождалась две тысячи лет назад. Ещё тогда говорилось, что брачный союз - это союз мужчины и женщины, и за две с лишним тысячи лет ничего не менялось, - заметил эксперт.
Он признался, что его искренне удивляет то, с какой скоростью либеральные активисты рушат то, что выстраивалось и существовало веками. При этом они подменяют традиционные семейные и общественные модели идеями, которые не сочетаются с человеческой природой.
Вдруг в последние десятилетия появились люди, которые считают себя умнее тех кодификаторов, юристов, которые веками складывали систему права, создавали её по кирпичикам, формируя прочный фундамент человеческой жизни. Сейчас всё это пытаются перекроить. И надо понимать, что за этим последует полное разрушение системы права, когда мы запутаемся, кто у кого наследует, кто кому алименты платит, кто кого должен содержать, кто папа, кто мама, кто родители, кто не родители. Абсолютная путаница и хаос нас ждут после того как эти меры будут приняты, - заключил собеседник "Первого русского".

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