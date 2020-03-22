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Тысяча украинцев просят забрать их домой из Шри-Ланки. Киев молчит

22 марта 2020, 18:35  •  109 • В мире
На Шри-Ланке застряло более 1000 украинских туристов. Граждане, не понимая, как им вылететь на родину, записали видеообращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Ответной реакции из Киева пока не поступило.
Украинские туристы, застрявшие на Шри-Ланке из-за коронавируса, записали обращение к лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому. По их словам, дипломаты не дают ответа, как туристам выбраться на родину.
По данным граждан, на курорте застряло около тысячи человек.
"Господин Владимир, верните нас домой", - взмолились они.
Впрочем, официального ответа от Киева на эту мольбу пока не последовало.
При этом в украинской прессе сообщили, что ранее в Коломбо на Шри-Ланке 105 граждан Украины не смогли вылететь домой из-за резкой отмены рейса в Киев в связи с карантином.
При этом на Украине уже обсуждают возможности усиления защитных мер.
В частности, как ранее предложил советник министра внутренних дел Незалежной Иван Варченко, в стране можно ввести тотальный карантин, ограничив граждан в покупке одежды, а также ввести запрет на перемещение.
"Взрослые, включая спортсменов, не будут бегать по улицам… Будет устанавливаться комендантский час… Будет установлен особый порядок распределения продуктов питания", - написал он на странице в Facebook.

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