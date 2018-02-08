Тысяча и один способ побега с Украины

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Чтоб получить политическое убежище на Западе, граждане Украины выдают себя за гомосексуалистов и членов запрещенной Коммунистической партии

После того, как главный редактор крупного украинского оппозиционного издания "Страна.ua" Игорь Гужва попросил политическое убежище в Австрии, украинские СМИ начали бить тревогу. Оказывается, Украину покидает все больше и больше граждан, которые ищут любые, порой достаточно экзотичные способы для получения политического убежища в более благополучных странах. И безвизовый режим с ЕС, который Украина получила спустя три года после государственного переворота, только способствует оттоку населения.

Куда и зачем бегут украинцы?

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По информации ООН, количество заявлений на предоставление политического убежища от граждан Украины составляет около 10 тысяч. При этом среди указываемых причин значатся война на Донбассе, насильственный призыв в вооружённые силы и политические преследования. По данным киевского информационного издания "Вести", большинство украинцев стремится получить политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. Бегут также в соседние Белоруссию, Польшу, Россию, страны Евросоюза. Отмечается, что в Израиле только за первую половину 2017 года заявления на предоставление политического убежища подали 6000 украинцев.

Однако счастье стать политическим беженцем улыбается далеко не всем, страны Евросоюза куда более приветливы и доброжелательны по отношению к "гостям" из своих ближневосточных и африканских колоний, нежели к своим соседям по границе.

Сменить ориентацию ради политического убежища

Так, например, в некоторых европейских странах один из самых популярных способов получить политическое убежище заключается в совершении... публичного каминг-аута. По словам собеседника издания "Вести" по имени Сергей, ставшего официальным беженцем в одной из скандинавских стран, некоторые украинцы сознательно выдают себя за представителей сексуальных меньшинств, якобы всячески притесняемых на своей родине. Украинец свидетельствует, что некоторые его соотечественники в качестве доказательства своей ориентации даже приводили с собой якобы своих "партнеров". И наивных европейских чиновников поначалу очень трогали истории бегства несчастных представителей "ЛГБТ-сообщества" из только что начавшей вставать на путь "европейских ценностей" страны. Однако затем, когда пронырливые украинцы, заполучив соответствующий документ о статусе политбеженца, разъезжались, заводили семьи и детей, европейцы заподозрили неладное.

Фото: www.globallookpress.com

"Например, могли в пять часов утра заявиться к человеку домой, проверить, есть фото возлюбленного в рамочке. А также снимки с ним в соцсетях. Но недавно такую проверку в Европе посчитали незаконной и отменили", - заявил собеседник "Вестей".

Коммунистам убежище вне очереди

Ещё один оригинальный способ разжалобить еврочиновников, которым делятся успешно покинувшие "рiдну хату" жители страны победившей "революции гидности", это предъявить партбилет запрещённой на Украине Коммунистической партии. Как оказалось, в некоторых странах, таких как Италия и Испания, этого вполне хватает для того, чтобы признали политическим беженцем.

В США учитель составил идеальное резюме, чтобы попасть к террористам Например, запрет Компартии в Украине сыграл очень большую роль среди беженцев, которые хотят остаться в Испании и Италии. Там любят коммунистов. Поэтому можно даже задним числом обзаводиться документами, что вы были членами Компартии, и железобетонно получите там статус",

- утверждает Сергей.

Корреспондент телеканала "Царьград" пообщался с лидером запрещённой на Украине Коммунистической партии (КПУ) Петром Симоненко, который рассказал о том, как на самом деле обстоят дела с политическими преследованиями в стране.

Пётр Симоненко: Компартия всегда отстаивала интересы Украины

По словам политика, на Украине установлен режим, который занимается преследованием инакомыслящих, попирает свободу слова и подавляет силовым путём любой протест.

"К власти на Украине пришел триумвират - это компрадоры-олигархи, вместе с неофашистскими политическими группировками и организованной преступностью", - заявил Симоненко.

П. Симоненко. Фото: OlegD / Shutterstock.com

По его словам, "Украина сегодня перестала быть политически независимой, а экономический суверенитет давно уже растоптан так называемыми реформами в интересах Международного валютного фонда. Очевидным является то, что Украина сегодня не беспокоится о жизненном уровне своих граждан.

Все социологические исследования говорят о том, что более 50% процентов взрослого трудоспособного населения сегодня ищет возможность выехать за рубеж, для того, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Более 70 % процентов украинской студенческой молодёжи не связывает свое будущее с Украиной".

Лидер украинской Компартии утверждает, что действующая власть через безвизовый режим обеспечивает клапан выпуска социального напряжения, вызванного ростом безработицы, разрушением промышленности и превращением Украины в сырьевой и аграрный придаток Запада. Те люди, которые об этом в открытую говорят, подвергаются гонениям. Факты эмиграции из страны и получения политического убежища за её пределами носят системный характер, утверждает Симоненко.

Руководитель КПУ также акцентировал внимание на политических преследованиях в отношении представителей компартии после принятия так называемого "закона о декоммунизации". По словам политика, в отношении его соратников возбуждено около 400 уголовных дел, в том числе пять - в отношении него лично.

Вместе с тем, Симоненко опроверг тот факт, что его сторонники на этом основании получают политическое убежище в Испании и Италии.

Мы здесь в Украине ведем активную борьбу по защите прав наших граждан, за изменение политической системы, исходя из интересов большинства граждан Украины. Мы сумели вытащить из застенков режима нескольких наших товарищей. Но суды продолжаются",

- подчеркнул лидер украинских коммунистов.

Собеседник "Царьграда" также добавил, что украинский режим не может привести и доказать в судебном порядке какие-либо факты антигосударственной деятельности со стороны коммунистов. По его словам, Коммунистическая партия всегда отстаивала интересы и территориальную целостность Украины, в отличие от идейных наследников бандеровцев, которые развалили страну и развязали в ней гражданскую войну.

Хочу обратить ваше внимание, что торговать территорией Украины начал ещё Ющенко, который отдал румынам шельф на острове Змеиный за то, что они должны были поспособствовать вступлению Украины в НАТО на Бухарестском саммите 2009 года", -

резюмировал Симоненко.

Павленко Дмитрий