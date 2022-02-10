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Тысяча британских солдат полетит на восток Европы, чтобы помочь НАТО в борьбе с "русской агрессией"

10 февраля 2022, 05:05  •  25 • Политика
Премьер-министр Великобритании предлагает поддержку европейским союзникам по НАТО, которые "столкнулись с агрессией России". Сообщение опубликовано на сайте британского правительства.
Тысяча британских солдат будут готовы поддержать партнёров Британии по НАТО в случае гуманитарного кризиса на востоке Европы. Для того, чтобы европейские союзники почувствовали английскую солидарность, 10 февраля премьер Борис Джонсон летит в Брюссель и Варшаву. политик намеревается попросить коллег не пренебрегать основополагающими принципами НАТО. Речь идёт о неприкосновенности суверенитета стран и праве каждой европейской демократии стремиться к членству в НАТО.
В заявлении британского правительства подчёркивается, что Великобритания находится в авангарде тех стран, которые пытаются "обуздать агрессивность России по отношению к своим соседям".
В России сейчас находится глава британского МИДа, вскоре Москву посетит и министр обороны. Правительство Великобритании поставило перед обоими политиками одну задачу: указать Кремлю на прекращение "гибридной войны" и убедить его "вступить в конструктивные переговоры".

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