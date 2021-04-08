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«Тёплый привет из России»: что говорят о вакцине «Cпутник V» в Сан-Марино

08 апреля 2021, 16:40  •  288 • В мире
Новые дозы российской вакцины от COVID-19 «Cпутник V» ожидают прибытия в Сан-Марино, сообщают местные СМИ. RT узнал у русскоязычных жителей страны, удалось ли им попасть на вакцинацию и по какому принципу формируется очередь на прививку. Кроме того, они рассказали, что граждане Сан-Марино думают о российском препарате.
 
© AFP / Reuters
 

Очередная партия российской вакцины от СOVID-19 «Спутник V» ожидает доставки в Сан-Марино — одно из самых маленьких и старых государств Европы, со всех сторон окружённое Италией. По данным San Marino RTV, в общей сложности в этой и последующих поставках могут доставить 35 тыс. доз, чтобы привить всё население республики. 

Согласно официальной статистике заболеваемости COVID-19, по состоянию на 7 апреля в республике 436 случаев заболевания, из них 26 новых инфицированных за последние сутки.

Первая партия российской вакцины «Cпутник V» прибыла в Сан-Марино 23 февраля. Русскоязычные жители Сан-Марино рассказали RT о вакцинации, как записаться на прививку и почему они выбирают именно «Спутник V».

«Заговорят по-русски»

Лариса Насырова живёт в Сан-Марино уже пять лет. По её словам, сейчас в связи с коронавирусом в стране закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Полиция патрулирует улицы и контролирует обстановку: «На лавочке даже нельзя посидеть одной в маске, тут же просят уйти».

Сейчас в республике вакцинируют преимущественно пожилых граждан, пояснила Насырова. 

«Молодому поколению пока делают «Спутник» мало и выборочно. Сейчас прививают жителей от 60 до 70 лет, до этого было от 70 до 80 лет. Моей сестре 52 года, она тоже хотела сделать, но ей отказали. Я работаю сиделкой в семье, где супруги перенесли онкологическое заболевание. По их просьбе мне сделали прививку «Спутником». Пока что только первую», — рассказывает она RT.

По словам Ларисы Насыровой, после укола у неё два дня болели ноги и рука. Супруги, у которых она работает, привились вакциной Pfizer, и побочные эффекты были серьёзнее — у женщины несколько дней держалась температура, а у мужчины начались проблемы с желудочно-кишечным трактом.

«Что колоть — решает врач, но в основном в Сан-Марино вводят «Спутник». Также нас предупреждают, что после второй прививки есть риск заболеть и 20 дней надо быть очень осторожными, — продолжает Насырова. — Местные жители относятся к «Спутнику» с доверием. Мы даже шутим, что итальянцы начнут разговаривать по-русски после вакцины, а они нам отвечают, что, мол, не подействовала — всё-таки по-русски не понимаем».

«Тёплый привет из России»

Лилия Суфьянова живёт в Сан-Марино два года. После появления российской вакцины в республике ей удалось записаться на прививку. 10 апреля она уже сделает второй укол.

«Pfizer можно сделать в торговом центре, а «Спутник» делают только в больнице. Можно записаться онлайн и по телефону. У меня многие знакомые, родственники и друзья в России привились «Спутником», и у меня к нему доверительное отношение. Очень скучаю по родине, и «Спутник» для меня — как тёплый привет из России», — рассказывает она RT.

По словам Лилии Суфьяновой, её знакомые итальянки выбрали вакцинацию российским препаратом, а вот их бабушке вкололи Pfizer.

Другой жительнице Сан-Марино, Людмиле Кустенковой, записаться на прививку пока не удалось. По её словам, она звонила в больницу, но там сообщили, что вакцины пока нет. 

«Говорят, что на этой неделе должна прийти. Сейчас вакцину привезли только тем, кто делает второй укол. Пожилым людям делают прививку Pfizer, а медикам и тем, кто работает с детьми, — «Спутником». Видела по телевизору, что девушка умерла после прививки AstraZeneca через десять дней. Говорят, что будут приостанавливать препарат, потому что народ возмущается», — рассказывает RT Кустенкова.

По словам женщины, никакого ажиотажа и очередей в больницах в связи с вакцинацией нет, так как на прививку записывают на определённое время.

«Просто так в больницу нельзя прийти — никто ничего делать не будет. Всё только по предварительной записи. Из всех вакцин я больше доверяю российской, потому что она сделана не сейчас, а с использованием давно зарекомендовавших себя советских наработок», — добавила Людмила Кустенкова.

Итальянцы хотят в Сан-Марино

После закупки Сан-Марино препарата «Спутник V» в республику поспешили итальянцы, желающие привиться именно российским препаратом. В соцсетях появились посты, в которых обсуждается, как лучше добраться до пункта вакцинации, и для поиска попутчиков. Однако добиться желаемого удаётся не всем.

«Мы организовали целую группу, очень хотели привиться «Спутником». Обращались в посольство с просьбой помочь договориться с Сан-Марино, но нам отказали. Мы готовы были самостоятельно оплачивать дорогу и даже заплатить за вакцину, но увы. Американские прививки делать не буду, AstraZeneca тем более», — рассказывает RT жительница Рима Людмила Карагодина.

Она сомневается в том, что сможет привиться российской вакциной в Италии, и выразила надежду на то, что власти Сан-Марино вскоре пойдут на уступки.

«Многие наши летят в Россию и там делают, а у меня аэрофобия. Мы так бились за Сан-Марино, и всё без толку. Прививку могут сделать только тем, кто там прописан», — предположила женщина.

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