Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш

Однако, как известно, Эрдоган также не признаёт полуостров российским. Чей же Крым, по мнению турецкого лидера? Как сообщает издание Habeler, Эрдоган считает, что Россия "несправедливо забрала" Крым у Османской империи в 1783 году по положениям "Акта о мире, торговле и границах обоих государств".

При этом, по его словам, эти земли должны быть возвращены современной Турции, которая является продолжением империи. При этом, конечно, он не считает Крым украинским. Впрочем, как и российским.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин "накормила" первого замминистра Эмине Джапарову новыми "крымскими" обещаниями - готовностью сотрудничать с Киевом по созданию проекта "Крымская платформа". Джапарова же похвасталась подготовкой двух резолюций по Крыму для рассмотрения на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.