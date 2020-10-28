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Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш

28 октября 2020, 20:50  •  233 • Политика
Тёплые и дружественные, как рассчитывал президент Украины Владимир Зеленский, встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом закончились обидной пощёчиной Киеву. Президент Турции фактически публично заявил Украине: Крым не ваш.
Однако, как известно, Эрдоган также не признаёт полуостров российским. Чей же Крым, по мнению турецкого лидера? Как сообщает издание Habeler, Эрдоган считает, что Россия "несправедливо забрала" Крым у Османской империи в 1783 году по положениям "Акта о мире, торговле и границах обоих государств".
При этом, по его словам, эти земли должны быть возвращены современной Турции, которая является продолжением империи. При этом, конечно, он не считает Крым украинским. Впрочем, как и российским.
Ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин "накормила" первого замминистра Эмине Джапарову новыми "крымскими" обещаниями - готовностью сотрудничать с Киевом по созданию проекта "Крымская платформа". Джапарова же похвасталась подготовкой двух резолюций по Крыму для рассмотрения на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

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