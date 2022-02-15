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Тёплая встреча Шойгу с президентом Сирии попала на видео. Раскрыты детали их переговоров
15 февраля 2022, 19:50 • 254 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Приветствие Шойгу и Асада сняли на видео.
Шойгу встретился с Асадом во время своей рабочей поездки в Сирию. Их приветствие оказалось очень тёплым: они пожали друг другу руки и обнялись.
Уточняется, что стороны поговорили на тему военно-технического сотрудничества России и САР, а также обсудили гуманитарную помощь Сирии. Министр обороны России рассказал президенту Сирии об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море.
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