Тёмный день для "безумного" Трампа: Ирак приступил к наказанию США за убийство генерала Сулеймани

Власти Ирака начали прорабатывать механизм вывода американских солдат с территории страны. Об этом журналистам заявил официальный представитель главнокомандующего иракскими ВС Абдель Керим Халф.

Он подчеркнул, что деятельность международной антитеррористической коалиции теперь будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками. При этом было ограничено наземное и воздушное передвижение, передаёт телеканал "360".

"Последние американские удары - глупость, в отношении которой невозможно молчать", - подчеркнул Абдель Керим Халф, добавив, что США не ставили иракское командование в известность о своих планах.

Ранее иракский парламент одобрил резолюцию, в которой депутаты потребовали вывести иностранных солдат с территории страны, а также разорвать сотрудничество с международной антитеррористической коалицией. Это стало реакцией Багдада на убийство иранского генерала Касема Сулеймани: США уведомили партнёров о своих планах всего за несколько минут до ликвидации цели.

Как передаёт РИА ФАН, в ответ на это президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готов ввести санкции против Ирака, если тот проявит враждебные действия и не погасит долги. Он подчеркнул, что американские военные не покинут Ирак до тех пор, пока Багдад не погасит долг за строительство авиабазы, стоившей "миллиарды долларов".

Более того, американский президент готов ввести против иракской стороны куда более жёсткие санкции, чем против Ирана.

В стороне не осталась и родная дочь генерала Касема Сулеймани по имени Зейнаб. На траурной церемонии она пригрозила "безумному Трампу", что после смерти её отца для США и Израиля наступит "тёмный день".