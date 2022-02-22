Тёмные закоулки «свободного» мира

«Новым демократиям» не стоит мнить себя равными с теми, кто принял их в состав «свободного» мира

Одним из самых подлых мифов, которые распространялись в конце 1980-х годов, был миф о преступности Советского Союза как государства, которое якобы подавляло национальные республики, диктовало им свою волю и т. д. Выход из Советского Союза в рамках этой пропаганды представлялся как «освобождение от ига», а вступление в Европейский союз – как присоединение к «свободному миру демократии».

Оба тезиса оказались лживы. Со временем пребывания в составе СССР национальные республики Союза могут связать реальное развитие своей экономики и культуры, а некоторые – фактически их создание. Причем на Западе хорошо знали об этом, хотя и называли это процесс в рамках своей терминологии (positive actions state). Равноправие республик Союза ССР обеспечивалось не только во внутренних, но и во внешних делах. В своё время меня удивил рассказ бывшего руководителя правового отдела МИД СССР, который поделился своими воспоминаниями о том, как союзный МИД проводил консультации с МИД союзных республик перед очередными сессиями Генеральной Ассамблеи ООН! Руководство СССР консультировалось с союзными республиками даже в вопросах внешней политики!

Вступление в «свободный мир» – еще один миф. Миф, изрядно потрёпанный, и потрепали его сами европейские структуры.

Так, Европейский суд по правам человека неоднократно признавал, что государства из числа «новых демократий» нарушили целый ряд положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, позволяя ЦРУ США совершать самые тяжкие преступления как с точки зрения права самих этих государств, так и с точки зрения международного права. В частности, речь идёт о пытках и жестоком обращении. Более того, Европейский суд по правам человека установил, что власти «новых демократий» прекрасно знали о том, что совершаются преступления, но добровольно участвовали в них.

Европейский суд по правам человека (Страсбург)

Об этом свидетельствуют решения ЕСПЧ по делам Абд Рахим Нашири и Абу Зубайда, в которых установлено наличие секретных тюрем ЦРУ: в 2014 году – на территории Польши, в 2018 году – на территориях Румынии и Литвы.

И США, и «принятые в мировое сообщество» страны бывшего социалистического содружества постоянно позиционируют себя не только как чемпионов по правам человека в своих странах, но и как учителей других. Однако решения ЕСПЧ показывают, что допущенные в «свободный и демократический» мир либо вынужденно, либо с удовольствием нарушают не только процессуальные требования во время проведения судебного или следственного процесса. Речь идёт о полном отсутствии права в отношении тех лиц, на которые США укажут властям «новых демократий».

В самый разгар скандала о секретных тюрьмах ЦРУ были опубликованы рекомендации Международного комитета против пыток. Это не общественный орган и не «совестливая» НПО. Это официальный орган, созданный в 1986 году государствами-участниками Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Комитет ООН против пыток (Женева)

Посмотрим, какие рекомендации недавно дал этот Комитет одному государству…

– Государству-участнику следует включить в Уголовный кодекс определение пыток, которое соответствовало бы Конвенции.

– Комитет испытывает озабоченность в связи с продолжительностью досудебного заключения под стражу и административного задержания и в связи с большим числом лиц, подвергаемых досудебному заключению под стражу и административному задержанию.

– Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что государство-участник остается страной происхождения, транзита и назначения торговли людьми и регистрирует рост числа таких случаев.

Как вы думаете, о каком государстве речь? Речь о «свободной» Литве, которая, освободившись от «советской диктатуры», стала страной происхождения, транзита и назначения (!!!) торговли людьми, причем число таких преступлений – по признанию международного органа – растёт!

«Свободный» мир совершает одну агрессию за другой. А принятые в него страны бывшего Союза ССР (прежде всего, страны Прибалтики) не только одобряют все новые преступления, но и прямо в них участвуют. И теряют там своих граждан, как в Афганистане.

Совсем недавно «свободный» мир наглядно показал новичкам, как работает механизм их свободы. 16 февраля 2022 г. Суд Европейского союза отклонил жалобы, поданные Польшей и Венгрией на Европейскую комиссию. Основанием жалобы двух «новых демократий» стал отказ ЕС выделить деньги из своего бюджета. Суд ЕС подтвердил право Еврокомиссии не давать деньги тем странам-членам ЕС, которые не выполняют требования законности. Правда, содержание требования законности выглядит чрезвычайно расплывчато: это хорошо известный принцип rule of law. Кстати, одним из оснований польско-венгерского иска стала как раз неопределённость данного понятия, что, по мнению истцов, нарушает другой юридический принцип, а именно принцип правовой определённости.

Однако Суд ЕС отклонил данный аргумент, подтвердив, что rule of law – это то, что скажет Еврокомиссия, главный орган наднациональной организации Европейский союз. Столь грубое обращение со странами-членами ЕС, возомнившими себя равными с теми, кто их «принял» в состав «свободного» мира, объясняется их робкими попытками отстаивать свою независимость хотя бы в тех вопросах, которые касаются формирования собственных органов власти. Им ясно указали, что такого права у них нет. Нет, ибо так думает Еврокомиссия.