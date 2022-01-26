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Тёмное царство: Казахстан поплатился за произвол над защитником русских

26 января 2022, 19:10  •  254 • Политика
Казахстан, ставший частью "тёмного царства русофобии", поплатился за произвол над защитником русских - Ермеком Тайчибековым, считает Игорь Моисеев. Журналист заявил, что осуждённый в республике активист заранее прогнозировал январские погромы в стране.
Русская армия в составе контингента ОДКБ спасла Казахстан от переворота в этом месяце, напомнила ведущая Царьграда Диана Сорокина в эфире программы "Царьград. Сегодня".
Когда радикалы громили аэропорты, грабили города, убивали мирное население, только сила нашего оружия и выполнение наших партнёрских соглашений стали гарантом стабильности в охваченной хаосом республике.
Между тем в казахстанских тюрьмах до сих пор находятся русские патриоты, выступавшие за Русский мир и интеграцию с Россией. За то, что блогер и активист Ермек Тайчибеков защищал наших людей в Казахстане, он получил семь лет строгого режима.
Его осудили в августе прошлого года. "Первый русский" не мог пройти мимо этой темы тогда и сегодня не остаётся в стороне: на сайте Царьграда любой сочувствующий может подписать петицию. Важен голос каждого небезразличного, подчеркнула Диана Сорокина.
Детали истории Тайчибекова раскрыл гость программы - журналист Игорь Моисеев, который знаком с активистом уже много лет. Он подчеркнул, что ничего предосудительного из того, что инкриминируют его другу, в его речах и блогах никогда не было:
Многие среднеазиатские страны захлестнула мрачная волна русофобии, жестокой и варварской. Для меня он был лучом света в этом тёмном царстве. Ермек обращался к своим соотечественникам: "Очнитесь! Что вы творите?". Все те события, которые мы сейчас наблюдаем в Казахстане, он прогнозировал. Он говорил, что, если там не откажутся от русофобии, их поглотят варварские средневековые страсти, что и произошло.

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