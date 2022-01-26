Тёмное царство: Казахстан поплатился за произвол над защитником русских

Казахстан, ставший частью "тёмного царства русофобии", поплатился за произвол над защитником русских - Ермеком Тайчибековым, считает Игорь Моисеев. Журналист заявил, что осуждённый в республике активист заранее прогнозировал январские погромы в стране.

Русская армия в составе контингента ОДКБ спасла Казахстан от переворота в этом месяце, напомнила ведущая Царьграда Диана Сорокина в эфире программы "Царьград. Сегодня".

Когда радикалы громили аэропорты, грабили города, убивали мирное население, только сила нашего оружия и выполнение наших партнёрских соглашений стали гарантом стабильности в охваченной хаосом республике.

Между тем в казахстанских тюрьмах до сих пор находятся русские патриоты, выступавшие за Русский мир и интеграцию с Россией. За то, что блогер и активист Ермек Тайчибеков защищал наших людей в Казахстане, он получил семь лет строгого режима.

Его осудили в августе прошлого года. "Первый русский" не мог пройти мимо этой темы тогда и сегодня не остаётся в стороне: на сайте Царьграда любой сочувствующий может подписать петицию. Важен голос каждого небезразличного, подчеркнула Диана Сорокина.

Детали истории Тайчибекова раскрыл гость программы - журналист Игорь Моисеев, который знаком с активистом уже много лет. Он подчеркнул, что ничего предосудительного из того, что инкриминируют его другу, в его речах и блогах никогда не было: