Тёмное прошлое депутата-единоросса: "Мы ждём, когда же всё-таки нас начнут вешать на всех столбах"

А нуждаются ли люди в помощи? Председатель Госдумы по бюджету и налогам единоросс Андрей Макаров выступил категорически против бесплатной раздачи масок населению, так как это "бесчеловечно". Продавать маски в метро за 50 рублей - человечно, а раздавать их бесплатно - бесчеловечно, говорит Мария Иваткина в своей авторской программе "Индекс Иваткиной" на телеканале Царьград. Что депутат Макаров знает о человечности и почём эта человечность продаётся? Есть ли ответ на этот вопрос?

Голосование за раздачу бесплатных масок должны были провести на днях. Однако Андрей Макаров с трибуны заявил: "Пиар на коронавирусе - это бесчеловечно".

Он убеждён, что его коллеги Коломейцев, Шурчанов и Куринный просто пиарятся, пытаются показать заботу о гражданах. По мнению Макарова, никто не спросил у людей, нуждаются они в помощи или нет.

"Действительно, граждане, вы чего? В помощи нуждаетесь? Вы что, маски купить не можете? 20 тысяч надо всего на семью из трёх человек. Дорого?" - иронизирует ведущая в своей авторской программе "Индекс Иваткиной".

В результате законодательное большинство "Единой России" идею не поддержало. Они просто отказались голосовать за этот законопроект. Мария Иваткина в своём эфире назвала Макарова магистром пиара в пику его собственному заявлению. Ведь он начал заниматься пиаром ещё в 1990-х, когда и слова-то такого не было. Сейчас Андрей Макаров является не только депутатом Госдумы. У него ещё есть авторское политическое ток-шоу на федеральном канале. Он не раз признавался, что на зарплату депутата в 400 тысяч рублей прожить сложно.

"Делать нечего? Времени свободного много? Если бы углубился немного в свои непосредственные обязанности, узнал бы, что люди в помощи НУЖДАЮТСЯ, а маски могут позволить купить не все. И это не бесчеловечный пиар, а реальная жизнь, где 400 тысяч не месячная зарплата, а годовой бюджет семьи из четырёх человек. Где у людей нет лишней комнаты, чтобы изолировать больного коронавирусом, где маски одноразовые кипятят в кастрюле", - произнесла в завершение выпуска Мария Иваткина.

Напомнила Иваткина и другие вехи карьеры и в целом тёмного прошлого депутата. В 1993 году он прославился цитированием "одного из бывших депутатов", который сказал: "Ничего, скоро мы придём к власти и всех вас повесим..." В беседе с журналистом Макаров парировал этому депутату, так сказать, заочно: "Тогда я ещё пошутил: да меня никакая верёвка не выдержит". В ответ от своего оппонента Макаров услышал: "Ничего, мы для тебя проволоку найдём". "И мы терпим, мы интеллигентно ждём, когда же нас всё-таки начнут вешать на всех столбах", - резюмировал Андрей Макаров.

Речи Макарова пропитаны пиаром - и тогда, и теперь. Впрочем, считает Иваткина, ничего удивительного. Служба обязывает.

"Кто не знает, Андрей Макаров начинал как адвокат, - напомнила Иваткина. - С радостью брался защищать коррупционеров и взяточников, ведь они могли не только принести деньги, но и значительно расширить его контакты во влиятельных кругах".

В том числе он защищал фигуранта хлопкового дела, зятя Брежнева Чурбанова, бывшего министра Владимира Сушкова, а после Макаров превратился в обвинителя. Принялся бороться с оргпреступностью в высших эшелонах власти, а дальше всё прозаично, за исключением двух фактов, отметила Иваткина:

"Андрей Макаров снялся в фильме "Цирк сгорел, а клоуны разбежались". А ещё он оказался во главе Российской шахматной федерации. При этом депутат получил звание международного мастера после того, как в ФИДЕ были предоставлены партии двух российских шахматных турниров. Позже выяснилось, что шахматные партии Макарова были переписаны у известных мастеров прошлого".

В завершение добавим, маски сегодня не только спасают от заражения, но и играют на руку мошенникам. Как пишут "Невские новости", в Поморье задержали мошенницу из Вологды, которая обманула 102-летнего ветерана труда. Она украла у него деньги. Своё лицо она скрыла маской.