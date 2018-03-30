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Тёмная вода: в реке рядом с полигоном «Ядрово» серьёзно превышена концентрация вредных веществ
30 марта 2018, 20:54 • 71 • В России
В реке рядом с мусорным полигоном «Ядрово» в Подмосковье обнаружено существенное превышение вредных веществ, её вода признана экспертами токсичной. При этом жители расположенного рядом Волоколамска продолжают жаловаться на выбросы свалочного газа. Сообщается, что власти готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации и раздают жителям респираторы.
© Максим Блинов / РИА Новости
Как стало известно RT, анализ проб природной воды в Волоколамске, который был проведён по заказу Министерства экологии и природопользования Московской области, выявил её токсичность. Очевидная причина заражения — мусорный полигон «Ядрово».
Согласно результатам анализа, в пробах воды из реки Городня, протекающей рядом с полигоном, значительно превышено содержание хрома, марганца, железа, меди и других веществ. В заключении экспертов из расположенного в Курске Центра экологических анализов и расчётов указано, что природная вода оказывает острое токсическое действие.
В самой лаборатории результаты исследования комментировать RT отказались, сославшись на отсутствие соответствующего разрешения заказчика.
В пресс-службе Минэкологии Московской области оперативно ответить на вопросы не смогли.
Ранее о серьёзном загрязнении реки сообщали в соцсетях местные жители.
Власти Подмосковья пообещали взять ситуацию на контроль и предотвратить утечку опасной для экологии жидкости.
«Будет установлена система сбора и очистки... прямо на свалке — по аналогии с полигоном «Тимохово» Ногинского района, где она уже работает. То есть прямо на полигоне «Ядрово» будет установлена система очистки... которая превращает фильтрат в техническую воду», — заявил замгубернатора Московской области Александр Чупраков.
Респираторы и пути отхода
В пятницу, 30 марта, в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности, предусматривающий ограничения на ввоз мусора на «Ядрово», замеры воздуха каждые 20 минут в двух районах города и на полигоне, а также оперативное информирование местных жителей.
Режим ЧС в Волоколамске вводить пока не стали, но подготовить план по эвакуации спасатели всё же решили. При этом в управлении МЧС по Московской области подчеркнули, что пока не планируют вывозить жителей города, поскольку для этого нет предпосылок.
Напомним, в ночь на 28 марта рядом с полигоном «Ядрово» в Московской области произошло очередное разовое превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. За прошедшие сутки, по данным МЧС, превышений содержания вредных веществ в воздухе в районе полигона выявлено не было.
В администрации Волоколамска RT сообщили, что выдают респираторы желающим прямо в здании мэрии, но вопрос о нехватке средств защиты оставили без комментариев.
Мэр Волоколамска Пётр Лазарев пообещал ответить на вопросы RT позднее.
Приступы тошноты и удушья
Местные жители, с которыми поговорил RT, жалуются на резкое ухудшение самочувствия.
Алексей Иванов (имя собеседника изменено по его просьбе) рассказал RT, что за последнее время он неоднократно испытывал тошноту, резь в глазах и приступы удушья. По его словам, в той или иной степени эти симптомы наблюдаются практически у каждого жителя Волоколамска.
«Ситуация была критической, и сейчас она продолжает усугубляться, — пожаловался Иванов. — Вчера произошёл очень сильный выброс. От резкого ухудшения экологической обстановки в городе начали умирать собаки. Мы сейчас сидим как на бомбе замедленного действия и уже начали готовить вещи, чтобы уехать из города, пока ситуация не нормализуется. Многие из моих знакомых уже покинули город, опасаясь за своё здоровье».
«После первого выброса моя мать проснулась в три часа утра от приступов кашля. Из-за сильного запаха дышать было просто невозможно, — рассказала Елена Ерёмкина, учащаяся 11-го класса одной из школ Волоколамска. — У меня наутро тоже была рвота, температура и сильная головная боль. Вчера, когда в городе опять стоял сильный запах, у меня за день четыре раза шла кровь из носа, снова рвало, а по коже пошла сыпь».
По словам собеседницы, находиться в школе стало невозможно.
У трёхлетнего сына Дмитрия Черенкова в течение пяти дней поднималась температура, мальчик потерял аппетит.
«Вчера на митинге возле администрации к протестующим вышел и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев и сказал, что власти города собирают документы для объявления режима ЧС, — рассказала RT местная жительница Татьяна Алексеева. — Теперь в МЧС отказались вводить этот режим: якобы они не видят для этого причин. При этом сами чиновники говорят, что апрель может стать пиковым месяцем по концентрации вредных веществ в воздухе, и советуют нам увозить детей подальше отсюда».
Очередь в санаторий
Муниципальные власти обещали местным жителям выдать путёвки в санатории. «Те, кто нуждается в санаторном лечении, смогут выехать в санатории при содействии администрации. Там составляются списки, администрация работает с людьми», — сказали в ГУ МЧС по Московской области. Однако, как оказалось, на всех желающих мест не хватает.
Напомним, что жители Волоколамска жалуются на неприятный запах с ТБО «Ядрово» с февраля. Они провели уже несколько митингов с требованием закрыть свалку. На самом полигоне с 7 марта введён режим ЧС.
21 марта десятки школьников Волоколамского района были доставлены в больницы из-за плохого самочувствия. По мнению родителей, на здоровье детей повлияли выбросы с полигона.
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