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Тёмная вода: в реке рядом с полигоном «Ядрово» серьёзно превышена концентрация вредных веществ

30 марта 2018, 20:54  •  71 • В России
В реке рядом с мусорным полигоном «Ядрово» в Подмосковье обнаружено существенное превышение вредных веществ, её вода признана экспертами токсичной. При этом жители расположенного рядом Волоколамска продолжают жаловаться на выбросы свалочного газа. Сообщается, что власти готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации и раздают жителям респираторы.
 
© Максим Блинов / РИА Новости
 

Как стало известно RT, анализ проб природной воды в Волоколамске, который был проведён по заказу Министерства экологии и природопользования Московской области, выявил её токсичность. Очевидная причина заражения — мусорный полигон «Ядрово».

  • Пробы природной воды в реке Городня отобрали на полигоне ТБО «Ядрово» при участии инициативной группы местных жителей
  • © volok_rayon / vk.com

Согласно результатам анализа, в пробах воды из реки Городня, протекающей рядом с полигоном, значительно превышено содержание хрома, марганца, железа, меди и других веществ. В заключении экспертов из расположенного в Курске Центра экологических анализов и расчётов указано, что природная вода оказывает острое токсическое действие.

В самой лаборатории результаты исследования комментировать RT отказались, сославшись на отсутствие соответствующего разрешения заказчика. 

В пресс-службе Минэкологии Московской области оперативно ответить на вопросы не смогли. 

Ранее о серьёзном загрязнении реки сообщали в соцсетях местные жители.

«Свалочный газ с неизвестными составляющими, от которого уже все задыхаются, — это полбеды! Фильтрат с полигона стремится в реку. Никаких преград, ни очисток, ни вывоза не планируется», — написала пользователь Татьяна Егорова.

Власти Подмосковья пообещали взять ситуацию на контроль и предотвратить утечку опасной для экологии жидкости.

«Будет установлена система сбора и очистки... прямо на свалке — по аналогии с полигоном «Тимохово» Ногинского района, где она уже работает. То есть прямо на полигоне «Ядрово» будет установлена система очистки... которая превращает фильтрат в техническую воду», — заявил замгубернатора Московской области Александр Чупраков.

Респираторы и пути отхода

В пятницу, 30 марта, в Волоколамске объявлен режим повышенной готовности, предусматривающий ограничения на ввоз мусора на «Ядрово», замеры воздуха каждые 20 минут в двух районах города и на полигоне, а также оперативное информирование местных жителей.

  • Откачка фильтрата на полигоне ТБО «Ядрово»
  • © volok_rayon / vk.com

Режим ЧС в Волоколамске вводить пока не стали, но подготовить план по эвакуации спасатели всё же решили. При этом в управлении МЧС по Московской области подчеркнули, что пока не планируют вывозить жителей города, поскольку для этого нет предпосылок.

Напомним, в ночь на 28 марта рядом с полигоном «Ядрово» в Московской области произошло очередное разовое превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. За прошедшие сутки, по данным МЧС, превышений содержания вредных веществ в воздухе в районе полигона выявлено не было.

Тем не менее в пятницу жителям города начали выдавать средства индивидуальной защиты — респираторы и маски. Но на всех респираторов не хватило. По словам представителей регионального МЧС, первая партия СИЗ передана жителям, власти закупают ещё одну. Как отмечают СМИ, масок и респираторов не хватило даже учащимся школ.

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В администрации Волоколамска RT сообщили, что выдают респираторы желающим прямо в здании мэрии, но вопрос о нехватке средств защиты оставили без комментариев.

Мэр Волоколамска Пётр Лазарев пообещал ответить на вопросы RT позднее.

Приступы тошноты и удушья 

Местные жители, с которыми поговорил RT, жалуются на резкое ухудшение самочувствия.

Алексей Иванов (имя собеседника изменено по его просьбе) рассказал RT, что за последнее время он неоднократно испытывал тошноту, резь в глазах и приступы удушья. По его словам, в той или иной степени эти симптомы наблюдаются практически у каждого жителя Волоколамска.

«Ситуация была критической, и сейчас она продолжает усугубляться, — пожаловался Иванов. — Вчера произошёл очень сильный выброс. От резкого ухудшения экологической обстановки в городе начали умирать собаки. Мы сейчас сидим как на бомбе замедленного действия и уже начали готовить вещи, чтобы уехать из города, пока ситуация не нормализуется. Многие из моих знакомых уже покинули город, опасаясь за своё здоровье».

«После первого выброса моя мать проснулась в три часа утра от приступов кашля. Из-за сильного запаха дышать было просто невозможно, — рассказала Елена Ерёмкина, учащаяся 11-го класса одной из школ Волоколамска. — У меня наутро тоже была рвота, температура и сильная головная боль. Вчера, когда в городе опять стоял сильный запах, у меня за день четыре раза шла кровь из носа, снова рвало, а по коже пошла сыпь».

По словам собеседницы, находиться в школе стало невозможно.

«В классах стоят деревянные окна, через которые в помещения проникает невыносимый запах, — отмечает она. — Учителя говорят, что представители администрации, посетившие школу, в ответ на жалобы предложили зажигать свечи во время занятий, чтобы «не так сильно пахло».

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У трёхлетнего сына Дмитрия Черенкова в течение пяти дней поднималась температура, мальчик потерял аппетит. 

«В центральной районной больнице ребёнку  диагностировали кишечную инфекцию. После этого мы всей семьёй решили уехать из города», — рассказывает RT Черенков. 

«Вчера на митинге возле администрации к протестующим вышел и. о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев и сказал, что власти города собирают документы для объявления режима ЧС, — рассказала RT местная жительница Татьяна Алексеева. — Теперь в МЧС отказались вводить этот режим: якобы они не видят для этого причин. При этом сами чиновники говорят, что апрель может стать пиковым месяцем по концентрации вредных веществ в воздухе, и советуют нам увозить детей подальше отсюда».

Очередь в санаторий

Муниципальные власти обещали местным жителям выдать путёвки в санатории. «Те, кто нуждается в санаторном лечении, смогут выехать в санатории при содействии администрации. Там составляются списки, администрация работает с людьми», — сказали в ГУ МЧС по Московской области. Однако, как оказалось, на всех желающих мест не хватает. 

«Я звонила в соцзащиту, а мне ответили, что лимит на апрель уже полностью исчерпан и отправить детей в санаторий можно будет только в мае, — возмущается Алексеева. — Что же нам делать с ребёнком, когда наступит апрель?» 

Напомним, что жители Волоколамска жалуются на неприятный запах с ТБО «Ядрово» с февраля. Они провели уже несколько митингов с требованием закрыть свалку. На самом полигоне с 7 марта введён режим ЧС.

21 марта десятки школьников Волоколамского района были доставлены в больницы из-за плохого самочувствия. По мнению родителей, на здоровье детей повлияли выбросы с полигона.

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