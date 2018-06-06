Тёмная сторона Путина • 123 • Аналитика



Однако в ходе обсуждения выяснилось, что адекватные люди все-таки составляют большинство, откровенная паранойя их интересует мало, и обсуждать с ними вполне очевидные заслуги ВВП не очень интересно. А вот что их действительно интересует (и что они пытались в меру своего понимания как-то аргументировать), так это недостатки правления Путина, его ошибки и несоответствия тому, что, как нам кажется, он должен был бы делать, исходя из интересов нашего государства.





Фото: http://www.globallookpress.com/ Фото: http://www.globallookpress.com/





Ну что ж, давайте попробуем проанализировать и тёмную сторону Путина: ошибки, недоработки, их причины и следствия. И я постараюсь быть предельно честным в своих оценках и выводах. Но с одним лишь предварительным уточнением: давайте сразу исключим из наших рассуждений очевидную «клинику». То есть на берегу договоримся, что Путин не ест детей, не пьёт кровь пенсионерок, не является кибернетическим андроидом, клоном самого себя и мальчиком на побегушках у какого-то олигарха. Понимаю, что для многих это слишком сложно, но хотя бы попытайтесь, хорошо?



Прежде всего давайте согласимся с тем, что недостатков у нынешней власти очень много. А значит, раз уж ВВП у нас обладает почти императорскими полномочиями и эту власть почти полностью олицетворяет, снимать с него ответственность за ошибки, недоработки и ненужное упрямство ни в коем случае нельзя. Чем больше полномочий, тем выше ответственность! А значит, в той или иной степени ВВП ответственен и за нанотехнологичного премьера, и за отсутствие внятной борьбы с организованной преступностью, и за слабую экономику в одной из немногих стран, которая настоящих экономических проблем, как ни крутите, вообще не имеет.



Но очень похоже, что эти ошибки носят системный характер и являются следствием не какого-то грубого просчета, а так или иначе запрограммированы либо убеждениями действующего президента, либо определенными его личностными качествами. И как раз об этом мы и попробуем поговорить.



Профессиональная деформация



Я далек от мысли, что каждый сотрудник спецслужб испорчен своей работой и больше не годится для политической деятельности. Но все-таки нельзя не признать, что определенный отпечаток она на личность накладывает. А самое главное, может задать такие управленческие ориентиры, которые, если вдуматься, на длинной дистанции всегда оказываются проигрышными и контрпродуктивными.



Одна из особенностей такой «профессиональной деформации» — понимание, что скомпрометированный человек становится уязвим. И, если у вас есть на него компромат, он даже против своей воли будет выполнять ваши указания. Случаев вербовки на компромате история спецслужб знает тысячи и тысячи, это, можно сказать, основной хлеб оперативной работы, и очевидно, что Владимир Владимирович был далеко не худшим в своей профессии. А значит, у него наверняка был соблазн выстраивать свою «вертикаль» с помощью компромата. Тем более что в сложной ситуации, в которой перманентно пребывает Россия в последние три десятилетия, вопрос управляемости и личной преданности действительно может показаться более важным, чем компетентность и порядочность подчиненного.



То, что мы наблюдаем сейчас во власти, выглядит достаточно красноречивой иллюстрацией к сказанному: полное отсутствие сколько-нибудь ярких, харизматичных личностей в окружении ВВП, в правительстве, руководстве Госдумой или Советом Федерации. Прокремлевские партии тоже, преимущественно, управляются серыми мышками без малейшей политической перспективы. Давайте обойдемся без фамилий, но согласитесь: на расстоянии двух рукопожатий от Путина гораздо легче встретить вора, нежели хоть немного самостоятельного человека с личной позицией. Полсотни ракет для победы над Россией



А дальше ещё хуже, потому что подобное тянется к подобному, и тот отрицательный отбор, который мы сейчас наблюдаем во власти, грозит ещё через десятилетие превратить наше государство в одно большое брежневское Политбюро.



Но сам Владимир Владимирович, похоже, смотрит на это спокойно. Да и почему нет: управлять ему удобно, компроматные удавочки отлично держат «вертикаль» в повиновении, стабильность становится все стабильнее…



Более того, если в отношении чиновников это достаточно очевидно и хоть как-то, с поправкой на внешнее давление, может быть оправдано, то аналогичное правило компроматного доверия в отношении явных уголовников кажется уже совершенно ненормальным. А между тем в этой сфере все обстоит примерно так же: с преступностью по-настоящему никто не борется, её пытаются подчинить и как-то тоже «стабилизировать».



Мне даже иногда кажется, что все наши так называемые «воры в законе» давно уже назначаются в МВД. Поднимаются личные дела, смотрят, как давно человек сотрудничает с «товарищем майором», сколько сдал подельников. И только после этого воровскому «сходняку» дается отмашка: — наш человечек, коронуйте!



Возможно, я несколько сгущаю краски. Но вряд ли: как показывает практика, ФСБ у нас действительно умеет «ловить мышей». И было бы просто странно, если бы хотя бы 90% так называемых криминальных авторитетов не работало бы на правоохранительные органы.



И это, на первый взгляд, хорошо. Но только не в данном случае. Хотя бы потому, что криминальный хвост у нас давно уже виляет правоохранительной собакой, и нам не вербовать надо этих граждан, а давить, как бешеных крыс.



Но со мной наверняка не согласятся «эксперты от МВД» — статистика ведь хорошая, преступность потихоньку идет на быль. Ну да, десятки тысяч судеб ломаются ежегодно. Или даже сотни тысяч, если считать наркоманов. Но зато отчетность хорошая, медальки и выслуга… Кольчуга, меч и ППШ. В одном строю и не спеша… уходят в историю?



Понятно, что Владимир Владимирович не стоит над каждым сотрудником МВД и не заставляет его закрывать глаза на художества подопечных. Но вполне достаточно того, что он понимает и разделяет их мотивы и методы, считает их профессиональными и единственно верными.



Верно это и в отношении зарвавшихся и проворовавшихся судей. Понятно, что коррумпированный судья – плохо. Но зато хорошо управляемый, зависимый – отлично! И последнее, увы, более востребовано в нашей вечно сложной ситуации…



Отсутствие экономических знаний



Это, вероятно, самый сложный момент наших заочных обвинений. И я объясню, почему.



Дело в том, что в идеале не так уж и важно, является ли первое лицо государства отличным экономистом. В конце концов, экономиста можно поставить во главе правительства, для того оно и существует. А если правительство не справляется, его можно сменить (вместе с экономистом) и назначить новое. И так до тех пор, пока правительство не начнет справляться и на деле доказывать свою компетентность.



Но это только в теории. А на практике мы оказались в ситуации, когда в России нет сколько-нибудь вменяемой экономической школы. И тот же Путин, выбирая из ничтожеств и напыщенных незнаек, обречен на то, чтобы всегда оказываться в проигрыше.



Позвольте мне объяснить моё утверждение об отсутствии в РФ вменяемой экономической школы.



Её генезис пришелся на перестроечные годы. Тогда, как вы помните, более умным считался тот, кто сделал более решительный поворот в сторону свободного рынка. Но беда в том, что экономисты, которым было что терять и которые хоть чего-то своими знаниями добились, с резкими поворотами не спешили.



Но вот те, кто даже по тем невзыскательным временам высоко не котировался (именно в силу своей некомпетентности), с разворотом не медлили. И мы вдруг, буквально в одночасье, получили целую плеяду «великих экономистов» вроде Явлинского, Чубайса, Гайдара и иже с ними. И ничего, что в головах там был только плохо усвоенный «Капитал», потому что его учить приходилось – за незнание этого «классика» из советских экономических вузов отчисляли, не спасал даже куратор из КГБ. Но все вокруг верили, что, если в «Капитале» поменять плюсы на минусы и назваться рыночником и демократом, то этого уже достаточно, чтобы проводить реформы, возглавлять профильные вузы, участвовать в саммитах и с важным видом рассуждать о судьбах государств. Киев возрождает «Торнадо»?



Что из этого получилось, мы с вами испытали на собственной шкуре, плодов этого экономического безумия отведали сполна. А дерево, как известно, узнается по плодам. И мы имеем полное право утверждать, что в России так и не было создано вменяемой экономической школы. А то, что мы имеем, отличается только расположением лишней хромосомы – у одних она справа, у других слева. Но общее качество от этого, к сожалению, не меняется…



Так вот, вернемся к Путину. Вот ходит он, ищет, сопоставляет. И кажется ему, как разумному человеку, что не все же поголовно там идиоты. А собственных знаний не хватает, чтобы понять: именно все, других среди наших «академических экономических элит» пока, увы, просто нету…



Но чисто по-человечески мне трудно тут осуждать ВВП. Вот я, например, совершенно ничего не понимаю в балете. И если бы меня каким-то образом занесло на руководящую должность в Мариинку, закончилось бы это плохо, как бы я ни старался. Поэтому тут мы можем лишь констатировать факт и выразить сожаление.



Вера в стабильность



Увы, для Владимира Владимировича стабильность давно перестала быть инструментом или рабочей средой, постепенно превратившись в предмет религиозного поклонения. И это, как ни крути, очень плохо, потому что библейское «Не сотвори себе кумира» никто не отменял.



Вместо тысячи пояснений приведу пример. Ещё недавно таким кумиром был для нас «священный рынок». Мы не воспринимали его как инструмент, а почти религиозно верили, что рынок придет – порядок наведет! А экономические гуру, о которых сказано выше, призывали нас приносить этому кумиру все новые и новые жертвы. Очередное польское самоубийство



К чему это привело, объяснять, наверное, не нужно. А ведь сколько жертв принесли, сколько жертв!!!



Так же будет и со «стабильностью», если начать на неё молиться вместо того, чтобы использовать её для достижения совершенно конкретных целей. И тем более, если пуще всего бояться её поколебать, не допуская никакого свежего дуновения в коридорах власти. А мы уже не только не тревожим её, но и жертвы на её алтарь приносим.



Пока, к счастью, небольшие. Но то ли ещё будет…



А в остальном Путин все делает верно. Но знаете, я очень боюсь, что он снова взгромоздится на дельтаплан, неудачно приземлится и безвременно нас покинет.



Потому что тогда «соратники», сорвавшиеся с проволочных удавок компромата, разорвут страну за пару месяцев. А уголовники будут править нами ещё полвека.



Поэтому берегите себя, Владимир Владимирович.



Берегите, а не то нам всем настанет окончательная стабильность…



Сравнительно недавно я опубликовал на «ВО» статью, в которой попытался проанализировать «проклятый вопрос» любой клинической конспирологии: является ли Владимир Путин иностранным агентом? Хвалить самого себя не очень хорошо, но рискну утверждать, что мне удалось дать ответ на этот вопрос и подкрепить его некоторыми аргументами.Однако в ходе обсуждения выяснилось, что адекватные люди все-таки составляют большинство, откровенная паранойя их интересует мало, и обсуждать с ними вполне очевидные заслуги ВВП не очень интересно. А вот что их действительно интересует (и что они пытались в меру своего понимания как-то аргументировать), так это недостатки правления Путина, его ошибки и несоответствия тому, что, как нам кажется, он должен был бы делать, исходя из интересов нашего государства.Ну что ж, давайте попробуем проанализировать и тёмную сторону Путина: ошибки, недоработки, их причины и следствия. И я постараюсь быть предельно честным в своих оценках и выводах. Но с одним лишь предварительным уточнением: давайте сразу исключим из наших рассуждений очевидную «клинику». То есть на берегу договоримся, что Путин не ест детей, не пьёт кровь пенсионерок, не является кибернетическим андроидом, клоном самого себя и мальчиком на побегушках у какого-то олигарха. Понимаю, что для многих это слишком сложно, но хотя бы попытайтесь, хорошо?Прежде всего давайте согласимся с тем, что недостатков у нынешней власти очень много. А значит, раз уж ВВП у нас обладает почти императорскими полномочиями и эту власть почти полностью олицетворяет, снимать с него ответственность за ошибки, недоработки и ненужное упрямство ни в коем случае нельзя. Чем больше полномочий, тем выше ответственность! А значит, в той или иной степени ВВП ответственен и за нанотехнологичного премьера, и за отсутствие внятной борьбы с организованной преступностью, и за слабую экономику в одной из немногих стран, которая настоящих экономических проблем, как ни крутите, вообще не имеет.Но очень похоже, что эти ошибки носят системный характер и являются следствием не какого-то грубого просчета, а так или иначе запрограммированы либо убеждениями действующего президента, либо определенными его личностными качествами. И как раз об этом мы и попробуем поговорить.Я далек от мысли, что каждый сотрудник спецслужб испорчен своей работой и больше не годится для политической деятельности. Но все-таки нельзя не признать, что определенный отпечаток она на личность накладывает. А самое главное, может задать такие управленческие ориентиры, которые, если вдуматься, на длинной дистанции всегда оказываются проигрышными и контрпродуктивными.Одна из особенностей такой «профессиональной деформации» — понимание, что скомпрометированный человек становится уязвим. И, если у вас есть на него компромат, он даже против своей воли будет выполнять ваши указания. Случаев вербовки на компромате история спецслужб знает тысячи и тысячи, это, можно сказать, основной хлеб оперативной работы, и очевидно, что Владимир Владимирович был далеко не худшим в своей профессии. А значит, у него наверняка был соблазн выстраивать свою «вертикаль» с помощью компромата. Тем более что в сложной ситуации, в которой перманентно пребывает Россия в последние три десятилетия, вопрос управляемости и личной преданности действительно может показаться более важным, чем компетентность и порядочность подчиненного.То, что мы наблюдаем сейчас во власти, выглядит достаточно красноречивой иллюстрацией к сказанному: полное отсутствие сколько-нибудь ярких, харизматичных личностей в окружении ВВП, в правительстве, руководстве Госдумой или Советом Федерации. Прокремлевские партии тоже, преимущественно, управляются серыми мышками без малейшей политической перспективы. Давайте обойдемся без фамилий, но согласитесь: на расстоянии двух рукопожатий от Путина гораздо легче встретить вора, нежели хоть немного самостоятельного человека с личной позицией.А дальше ещё хуже, потому что подобное тянется к подобному, и тот отрицательный отбор, который мы сейчас наблюдаем во власти, грозит ещё через десятилетие превратить наше государство в одно большое брежневское Политбюро.Но сам Владимир Владимирович, похоже, смотрит на это спокойно. Да и почему нет: управлять ему удобно, компроматные удавочки отлично держат «вертикаль» в повиновении, стабильность становится все стабильнее…Более того, если в отношении чиновников это достаточно очевидно и хоть как-то, с поправкой на внешнее давление, может быть оправдано, то аналогичное правило компроматного доверия в отношении явных уголовников кажется уже совершенно ненормальным. А между тем в этой сфере все обстоит примерно так же: с преступностью по-настоящему никто не борется, её пытаются подчинить и как-то тоже «стабилизировать».Мне даже иногда кажется, что все наши так называемые «воры в законе» давно уже назначаются в МВД. Поднимаются личные дела, смотрят, как давно человек сотрудничает с «товарищем майором», сколько сдал подельников. И только после этого воровскому «сходняку» дается отмашка: — наш человечек, коронуйте!Возможно, я несколько сгущаю краски. Но вряд ли: как показывает практика, ФСБ у нас действительно умеет «ловить мышей». И было бы просто странно, если бы хотя бы 90% так называемых криминальных авторитетов не работало бы на правоохранительные органы.И это, на первый взгляд, хорошо. Но только не в данном случае. Хотя бы потому, что криминальный хвост у нас давно уже виляет правоохранительной собакой, и нам не вербовать надо этих граждан, а давить, как бешеных крыс.Но со мной наверняка не согласятся «эксперты от МВД» — статистика ведь хорошая, преступность потихоньку идет на быль. Ну да, десятки тысяч судеб ломаются ежегодно. Или даже сотни тысяч, если считать наркоманов. Но зато отчетность хорошая, медальки и выслуга…Понятно, что Владимир Владимирович не стоит над каждым сотрудником МВД и не заставляет его закрывать глаза на художества подопечных. Но вполне достаточно того, что он понимает и разделяет их мотивы и методы, считает их профессиональными и единственно верными.Верно это и в отношении зарвавшихся и проворовавшихся судей. Понятно, что коррумпированный судья – плохо. Но зато хорошо управляемый, зависимый – отлично! И последнее, увы, более востребовано в нашей вечно сложной ситуации…Это, вероятно, самый сложный момент наших заочных обвинений. И я объясню, почему.Дело в том, что в идеале не так уж и важно, является ли первое лицо государства отличным экономистом. В конце концов, экономиста можно поставить во главе правительства, для того оно и существует. А если правительство не справляется, его можно сменить (вместе с экономистом) и назначить новое. И так до тех пор, пока правительство не начнет справляться и на деле доказывать свою компетентность.Но это только в теории. А на практике мы оказались в ситуации, когда в России нет сколько-нибудь вменяемой экономической школы. И тот же Путин, выбирая из ничтожеств и напыщенных незнаек, обречен на то, чтобы всегда оказываться в проигрыше.Позвольте мне объяснить моё утверждение об отсутствии в РФ вменяемой экономической школы.Её генезис пришелся на перестроечные годы. Тогда, как вы помните, более умным считался тот, кто сделал более решительный поворот в сторону свободного рынка. Но беда в том, что экономисты, которым было что терять и которые хоть чего-то своими знаниями добились, с резкими поворотами не спешили.Но вот те, кто даже по тем невзыскательным временам высоко не котировался (именно в силу своей некомпетентности), с разворотом не медлили. И мы вдруг, буквально в одночасье, получили целую плеяду «великих экономистов» вроде Явлинского, Чубайса, Гайдара и иже с ними. И ничего, что в головах там был только плохо усвоенный «Капитал», потому что его учить приходилось – за незнание этого «классика» из советских экономических вузов отчисляли, не спасал даже куратор из КГБ. Но все вокруг верили, что, если в «Капитале» поменять плюсы на минусы и назваться рыночником и демократом, то этого уже достаточно, чтобы проводить реформы, возглавлять профильные вузы, участвовать в саммитах и с важным видом рассуждать о судьбах государств.Что из этого получилось, мы с вами испытали на собственной шкуре, плодов этого экономического безумия отведали сполна. А дерево, как известно, узнается по плодам. И мы имеем полное право утверждать, что в России так и не было создано вменяемой экономической школы. А то, что мы имеем, отличается только расположением лишней хромосомы – у одних она справа, у других слева. Но общее качество от этого, к сожалению, не меняется…Так вот, вернемся к Путину. Вот ходит он, ищет, сопоставляет. И кажется ему, как разумному человеку, что не все же поголовно там идиоты. А собственных знаний не хватает, чтобы понять: именно все, других среди наших «академических экономических элит» пока, увы, просто нету…Но чисто по-человечески мне трудно тут осуждать ВВП. Вот я, например, совершенно ничего не понимаю в балете. И если бы меня каким-то образом занесло на руководящую должность в Мариинку, закончилось бы это плохо, как бы я ни старался. Поэтому тут мы можем лишь констатировать факт и выразить сожаление.Увы, для Владимира Владимировича стабильность давно перестала быть инструментом или рабочей средой, постепенно превратившись в предмет религиозного поклонения. И это, как ни крути, очень плохо, потому что библейское «Не сотвори себе кумира» никто не отменял.Вместо тысячи пояснений приведу пример. Ещё недавно таким кумиром был для нас «священный рынок». Мы не воспринимали его как инструмент, а почти религиозно верили, что рынок придет – порядок наведет! А экономические гуру, о которых сказано выше, призывали нас приносить этому кумиру все новые и новые жертвы.К чему это привело, объяснять, наверное, не нужно. А ведь сколько жертв принесли, сколько жертв!!!Так же будет и со «стабильностью», если начать на неё молиться вместо того, чтобы использовать её для достижения совершенно конкретных целей. И тем более, если пуще всего бояться её поколебать, не допуская никакого свежего дуновения в коридорах власти. А мы уже не только не тревожим её, но и жертвы на её алтарь приносим.Пока, к счастью, небольшие. Но то ли ещё будет…А в остальном Путин все делает верно. Но знаете, я очень боюсь, что он снова взгромоздится на дельтаплан, неудачно приземлится и безвременно нас покинет.Потому что тогда «соратники», сорвавшиеся с проволочных удавок компромата, разорвут страну за пару месяцев. А уголовники будут править нами ещё полвека.Поэтому берегите себя, Владимир Владимирович.Берегите, а не то нам всем настанет окончательная стабильность… Автор: Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 123 Источник Похожие новости Первый визит Путина Кольчуга, меч и ППШ. В одном строю и не спеша… уходят в историю? С-400: сокрушительный удар по гегемонии США

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