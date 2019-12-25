«Тёмная лошадка» в правительстве Кику сорвала переговоры Кишинёва с Приднестровьем

Формат «5+2» под угрозой

В понедельник, 23 декабря, в Тирасполе должна была состояться вторая встреча политпредставителей Молдавии и Приднестровья Александра Фленкя и Виталия Игнатьева. Напомним, первая встреча в Кишинёве на прошлой неделе не принесла ожидаемых результатов и стороны договорились встретиться ещё раз – на территории Приднестровской республики в офисе ОБСЕ в Тирасполе.

Однако встреча не состоялась по вине молдавской стороны – накануне встречи глава МИД ПМР получил письмо от Александра Фленкя, в котором последний назвал встречу нецелесообразной.

В Тирасполе же ожидали от встречи получить хоть какие-то результаты и решить, хотя бы частично, накопившиеся проблемы.

«В Приднестровье озабочены действиями молдавской стороны, поскольку на встрече планировалось продолжить обсуждение проблем и попытаться найти выход из тупика по вопросу подписания протокола по итогам переговоров в формате «5+2» в начале октября в Братиславе»,

– рассказал Игнатьев в эфире Первого Приднестровского телеканала, отметив, что срыв очередной встречи нанёс удар по всему переговорному процессу.

По мнению политолога Сергея Широкова, в данном случае речь идёт уже не просто о неподписании братиславского протокола и срыва переговоров, речь идёт о полном блокировании переговоров в формате «5+2» – единственном формате переговоров на сегодняшний день между Молдовой и Приднестровьем.

«Отказываясь от переговоров, Кишинёв выбирает самоизоляцию и идёт против всех участников переговоров в формате «5+2», включая и международных представителей»,

– уверен политолог.

Прокомментировал ситуацию и глава Приднестровья Вадим Красносельский, назвав действия молдавской стороны «умышленно неконструктивными», напомнив, что все последние встречи в Братиславе и в Баварии не принесли никаких результатов.

«Я расцениваю действия молдавской стороны как умышленные, направленные на недоговороспособность по тем пунктам, которые были обозначены в повестке Братиславского протокола»,

– подчеркнул президент ПМР.

Что касается Фленкя, по вине которого и были сорваны переговоры, то он ещё после первых переговоров в Кишинёве написал в социальных сетях, что у него «нет ответственного собеседника на данный момент»

«Я заявлял, что не буду обращать внимание на его высокомерие и цинизм только потому, что, в отличие от своего партнёра по диалогу, я поклялся на Конституции защищать демократию, права человека и основные свободы, а также целостность РМ. Я буду продолжать относиться снисходительно к тем, кто не несёт никакой ответственности в надежде, что г-н Игнатьев вырастет до уровня ожиданий жителей обоих берегов Днестра. В противном случае нам нужно будет найти зрелого партнёра по диалогу, который знает, как ставить интересы сообщества выше узких, сложных интересов и разочарований подросткового возраста»,

– так красочно описал Фленкя главу МИД ПМР, после чего решил, что с ним вообще не стоит встречаться и договариваться.

Напомним, кто такой Александр Фленкя, которого в Молдове уже окрестили «тёмной лошадкой» и «загадкой правительства Кику». До этого Фленкя был известен исключительно благодаря публичной полемике с Додоном в 2018 году, когда он требовал от президента извинений за то, что Додон весьма критично отозвался об идее гендерного равенства. До того Фленкя тихо делал свою карьеру – был политическим советником посольства США в Кишинёве, затем учился в институте дипломатии при Госдепе США. Отсюда и его уверенность в том, что объединить Молдову без помощи «заокеанских партнёров» не получится. Поэтому, вероятно, и переговоры не нужны, если они проходят без участия «партнёров»…