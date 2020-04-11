Tygodnik TVP: Коронавирус может приблизить Россию к польским границам

Пандемия может изменить всю политическую карту мира, предупреждает Tygodnik

Сайт Tygodnik польской телевизионной компании TVP опубликовал статью, автор которой бьёт тревогу. По его мнению, коронавирус несёт ещё одну страшную угрозу конкретно Польше: если соседние страны не справятся с пандемией, они потеряют свою независимость, и Россия окажется на польских границах. Но и это ещё не всё. После пандемии мир может измениться, и на Польшу перестанут обращать внимание, а все мировые проблемы будут решать Россия и Китай.

«Александр Лукашенко считает, что новый коронавирус не представляет опасности. Белорусский лидер посоветовал своим соотечественникам в качестве профилактики работать на свежем воздухе, а после работы принимать 50 граммов «чего-нибудь покрепче»,

– говорится в статье.

Между тем, на Белоруссию надвигается буря, не сомневается Tygodnik. Эпидемия не может обойти стороной одну страну, пусть даже власти этой страны и не хотят признавать пандемию, однако на экономические последствия коронавируса не удастся закрыть глаза.

Издание отмечает, что экономисты уже предсказали Беларуси «валютный и нефтяной шок, снижение внутреннего спроса, кризис внешней торговли и сокращение производства». И это при том, что экономика этой страны и без того ослаблена и может не выдержать такого испытания. Надвигающийся кризис, без всякого сомнения, станет для белорусского государства проверкой на прочность, не сомневается Tygodnik. Пройдёт ли Беларусь это испытание – пока не известно.

«В таком же положении окажется и Украина, поступления в бюджет которой начали снижаться уже в январе и феврале, ещё до начала пандемии. Сейчас к проблемам добавится отсутствие денежных переводов от миллионов украинцев, работающих в Польше и других странах Европы. А президент Владимир Зеленский открыто заявил, что страна не может позволить себе остановить экономику и сохранить связанные с эпидемией ограничения на длительный период. Этого ей не выдержать: у людей нет сбережений, система социальной помощи не работает, а у правительства просто нет денег. Уже начались дискуссии о том, не стоит ли объявить дефолт»,

– пишет автор статьи Марек Будзиш (Marek Budzisz).

По его словам, украинская система здравоохранения оказалась совершенно не готова к тем проблемам, с которыми столкнулась Украины. К этому стоит прибавить и непродуманные действия властей, которые создают хаос в стране.

Будзиш приводит пример с закрытием границ, когда на пограничных переходах образовались огромные очереди, в которых стояли тысячи человек. Такой же эффект имело закрытие киевского метро, когда тысячам горожан пришлось брать штурмом битком набитые автобусы. В это же время на востоке Украины с новой силой начались военные действия, а на внутриполитической арене всё чаще случаются конфликты. Всё это говорит о том, что ситуация в соседней стране становится критической – война, глубокий экономический кризис, борьба внутри раздробленных элит и слабое руководство, которое не может справиться с появляющимися проблемами. Выдержит ли всё это Украина?

Не лучше обстоят дела и в Молдавии, которая борется с Украиной за звание самой бедной страны Европы. Эта страна живёт лишь за счёт поступлений денежных переводов от трудовых мигрантов, которые теперь остались без работы и вынуждены вернуться домой. А ещё – за счёт западной помощи, которая, если и продолжится, вряд ли будет по-прежнему щедрой.

«Премьер-министр Ион Кику несколько дней назад предупредил граждан, что система здравоохранения может рухнуть, если число заражённых превысит 2 тысячи. Конфликт с непризнанным Приднестровьем остаётся неурегулированным, а президент Игорь Додон, считавшийся пророссийским политиком и часто упоминавший о поддержке Москвы, кажется, в последнее время лишился ёе расположения»,

– отмечает Tygodnik.

К этому списку стран можно добавить и Грузию, экономика которой переживает серьёзные испытания, а среди политиков продолжаются распри. Не лучше выглядит ситуация и в Армении, в которой зафиксировано рекордное число заражённых коронавирусом. Не стоит забывать и про тлеющий военный конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе

По мнению Будзиша, нет стабильности и в самом Азербайджане, экономика которого сильно зависит от экспорта нефти (впрочем, как экономика Казахстана и Туркмении). Падение цен на нефть на мировых рынках стало ударом по экономикам всех этих стран.

В этой стране нет стабильности и на внутриполитической арене – оппозиция не признаёт результатов прошедших месяц назад выборов, а власти реагируют на протестные акции арестами и репрессиями.

Всё плохо и в Туркмении, которая ещё в прошлом году оказалась в сложном экономическом положении – цена на газ падает.

Киргизия и Таджикистан отметились официальными заявлениями об истеричной реакции мира на сомнительную угрозу. Причина этого в том, что в странах нет резервов для борьбы с эпидемией. Эти две страны также живут за счёт денежных переводов своих граждан, работающих в России. Замедление российской экономики и остановка строек приведёт к тому, что денежный поток иссякнет, а молодые мужчины вернутся домой, что создаст взрывоопасную ситуацию, тем более что в обеих странах существуют глубокие внутриполитические конфликты.

Крупные экономики Средней Азии – Казахстан и Узбекистан, но первая зависит от экспорта нефти, а вторая – от денег трудовых мигрантов из России. Внутриполитическая ситуация в этих странах также далека от стабильности, а рядом с ними – охваченный гражданской войной Афганистан.

«Все постсоветские государства, как те, что находятся в непосредственной близости от нас, в Европе, так и те, которые расположены дальше, оказались в очень сложном положении. На проблемы, связанные с пандемией, накладывается экономический кризис. Неизвестно, как долго он будет продолжаться и как повлияет на ослабленную экономику стран региона. Но уже сегодня понятно – из этого кризиса они выйдут ослабленными. Что хуже всего, интерес мира к проблемам этих далёких и считающихся периферийными стран значительно снизится. Если Россия справится с кризисом лучше, чем возникшие на руинах СССР государства, история независимости вторых может неожиданно закончиться. Возможны два варианта: появление на востоке зоны дестабилизации или приближение Большого брата к польским границам»,

– констатирует Tygodnik. Судя по всему, это для поляков будет пострашнее коронавируса…