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Tygodnik Solidarność: Прозападные силы в Молдове терпят поражение

24 октября 2019, 19:24  •  78 • Украина
«В Молдавии прошли выборы в местные органы власти, которые стали первым тестом, показывающим, чьи интересы обслуживает появившаяся в июне коалиция прозападного блока ACUM и пророссийской Партии социалистов. Это, в свою очередь, позволяет понять, кто, Россия или Запад, успешнее ведёт борьбу за обретение поддержки у населения стран, которые находятся сейчас на переходном этапе своего развития, то есть ещё не сделали окончательный геополитический выбор», – пишет польский ежедневный журнал.
Издание напоминает, что в первом туре выборов мэра Кишинёва лидирует социалист Ион Чебан, набравший 43,52% голосов против Андрея Нэстасе (29,96%), одного из лидеров блока ACUM. Социалисты также получили большинство мест в муниципальном совете столицы Молдовы.
«Несмотря на то, что ещё предстоит второй тур, уже сам этот результат стал сенсацией. Кишинёв традиционно считался бастионом консервативных проевропейски ориентированных сил, и в последние полтора десятка лет они всегда там побеждали. Сегодня настроения изменились, а социалисты, выступающие за интеграцию с РФ, и сам президент Додон, который регулярно встречается с президентом Владимиром Путиным, укрепили свои позиции», – бьёт тревогу автор статьи Марек Будзиш (Marek Budzisz). По его мнению, Кишинёв был последним форпостом прозападных сил, потому что в провинции всегда отдавали предпочтение социалистам.
Причину «поражения» Кишинёва автор видит в низкой избирательной активности молодёжи – всего 6,57% молодых людей в возрасте 18 – 25 лет решили посетить избирательные участки. Самыми же активными на прошедших в воскресенье выборах были женщины 56-70 лет.
Исходя из итогов прошедших выборов, Tygodnik Solidarność делает вывод: позиция пророссийских сил в Молдавии заметно укрепилась. Также укрепилась и позиция самого президента Молдовы Игоря Додона, который при прежнем правительстве был практически лишён власти. Сегодня же президент превращается в одного из главных игроков и во внутренней, и во внешней политике, пользуясь поддержкой Москвы.
Так же часто, как президент Молдовы Додон ездит в Россию, Кишинёв посещают высокопоставленные российские чиновники. Иными словами, россияне действуют активно, предлагают новые решения, соглашения и сотрудничество. Издание отмечает, что посетивший Молдову министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил помощь в утилизации боеприпасов, которые вот уже много лет хранятся на складах в Приднестровье. А посещающий Молдову вице-премьер России Козак отвечает за решение экономических вопросов – допуск молдавских товаров на рынок России и стоимость электроэнергии и газа для Молдавии.
«Что может противопоставить этому коллективный Запад? Честно говоря, мало что. Визит Санду в Вашингтон обернулся довольно унизительным провалом: глава молдавского правительства не только не получила никакой помощи, но даже не провела запланированную встречу с Майком Помпео, который в последний момент её отменил. Частые визиты в Брюссель тоже не приносят ничего, кроме ободряющих слов. Реальная поддержка выглядит символической: Кишинёв получил транш в размере 14,5 миллионов долларов. Молдавская пресса сообщает, что даже посол США в Молдавии предпочитает контактировать не с проевропейски настроенной премьером Санду, а с президентом Додоном, получая таким образом возможность вести опосредованный диалог с россиянами», – говорится в статье.
Именно в этом видит причину победы социалистов на выборах Марек Будзиш, когда избиратели не стали голосовать за прозападных политиков, «с которыми не считаются их политические покровители». Ну а новость о том, что Франция заблокировала начало переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании, по мнению автора, послужила понятным сигналом о том, что ЕС не заинтересован более в расширении своих рядов.
«В Кишинёве это понимают, так что избиратели голосуют за единственный реальный вариант, который у них остался», – делает вывод Tygodnik Solidarność.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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