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Tygodnik: Польше нужно шантажировать Москву, Минск и Берлин

23 ноября 2021, 12:30  •  191 • В мире
«Закрытие границ на пространстве от Балтийского до Чёрного моря показало бы, какой силой обладает Троеморье»
Польский еженедельный журнал Tygodnik Solidarność предлагает принимать решительные меры в связи с событиями на польско-белорусской границе, которые он называет развёрнутой против Польши гибридной войной. Единственный выход в такой ситуации – закрыть полностью границы с Белоруссией.
«Абсурдно, что в одном месте мы отражаем атаку со стороны этого государства (в соответствии с международным правом каждая страна отвечает за то, что происходит в его пограничье), а в другом через официальные пункты пропуска идут сотни фур и вагонов, доставляющих в Белоруссию тонны продовольствия, сырья и техники, которую могут получить пользующиеся белорусской поддержкой группы бандитов!»
– пишет Tygodnik Solidarność.
Издание настаивает: необходимо срочно применить то оружие, которое есть в распоряжении Польши. И это оружие – закрытие границ. Ведь если в Белоруссии внезапно появится дефицит импортных товаров, а на границе возникнут огромные очереди из тысяч фур и автомобилей, в Минске задумаются.
Автор статьи Адам Зызман (Adam Zyzman) признаёт, что в таком случае Варшава вступит в конфликт сразу с несколькими странами, среди которых Германия и Россия, поскольку окажется заблокирован весь транспортный маршрут Восток – Запад. Однако автор не видит в этом трагедии, наоборот, он считает, что у Польши появятся лишние «козыри» для ведения переговоров, и она сможет выставлять свои условия, которые придётся выполнять для открытия границ и возобновления транзита.
«У нас появится возможность заявить Москве, что ей следует призвать к порядку своего белорусского вассала и отказаться от враждебных действий в отношении Польши и Запада в целом.
Мы сможем сказать госпоже Меркель, что находящийся под её управлением Четвёртый рейх, скрывающийся под вывеской Евросоюза, начнёт относиться к нам как к суверенному государству и равноправному партнёру, или же ему придётся искать новые транзитные маршруты»,
– предлагает Адам Зызман.
А ещё он советует потребовать от Берлина прекращения финансирования польской оппозиции, уверяя, что все страны выполнят любые польские условия. В противном случае им придётся искать альтернативные маршруты, что будет стоить денег и времени. А если ещё закрыть и литовско-белорусскую границу, то появится дополнительный рычаг давления на Россию – снабжение Калининградской области будет ограничено.
Автор в составлении своих планов пошёл ещё дальше: можно закрыть украинские границы с Россией и Белоруссией, в таком случае можно будет решить вопрос Донбасса так, как этого хочется Украине.
«Закрытие границ на пространстве от Балтийского до Чёрного моря показало бы, какой силой обладает Троеморье. Создание альтернативных маршрутов в опоре на морской транспорт потребует такого количества времени, что всем будет выгоднее принять весьма скромные (по сути, исключительно политические) польские, литовские и украинские условия»,
– делает вывод Tygodnik Solidarność.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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