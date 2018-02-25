«Тяжёлая гуманитарная ситуация»: Путин обсудил с Макроном и Меркель обстановку в Восточной Гуте

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном и и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Главы государств обсудили ситуацию с обеспечением гуманитарного доступа в сирийскую Восточную Гуту. Как сообщили в Берлине, Меркель и Макрон призвали Москву оказывать «максимальное давление» на Дамаск в связи с обстановкой в САР. Тем временем местные СМИ сообщили об обстреле боевиками центра и окраин Дамаска, а также гуманитарного коридора между сирийской столицей и Восточной Гутой.

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном и и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в сирийской Восточной Гуте (город неподалёку от Дамаска), где в последнее время наблюдается обострение гуманитарной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждена сирийская проблематика в контексте развития ситуации в Восточной Гуте и обеспечения гуманитарного доступа в этот и другие регионы Сирии. Выражено удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось согласовать и принять 24 февраля 2018 года резолюцию Совета Безопасности ООН 2401», — говорится в сообщении.

Главы государств отметили важность продолжения общих усилий в интересах реализации положений резолюции.

Путин рассказал коллегам о практических шагах, предпринимаемых российской стороной по эвакуации мирных жителей, доставке гуманитарных грузов и оказанию медицинской помощи пострадавшему населению Сирии.

«При этом обращено особое внимание на то, что приостановка военных действий не распространяется на операции против террористических группировок», — отметили в Кремле.

В результате разговора стороны решили активизировать обмен информацией по ситуации в Сирии.

Напомним, в пригороде Дамаска — Восточной Гуте — складывается критическая гуманитарная ситуация, так как боевики препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий.





Позиция Берлина и Парижа

Как говорится в заявлении кабмина ФРГ, Меркель и Макрон призвали Россию оказать «максимальное давление на сирийский режим» для прекращения авиаударов по Восточной Гуте и приложить дополнительные усилия для достижения политического решения сирийского кризиса.

В то же время Берлин и Париж выразили готовность сотрудничать с Москвой по ситуации в САР.

Reuters

«Они (Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. — RT) дали понять, что прекращение огня является основой для продвижения усилий по поиску политического решения в рамках возглавляемого ООН процесса в Женеве. Германия и Франция по-прежнему готовы сотрудничать с Россией и другими международными партнёрами ради этой цели», — сообщила пресс-служба немецкого правительства.

Новые обстрелы

Тем временем из Сирии поступила информация об обстреле боевиками центральных кварталов и окраин Дамаска.

Как передаёт сирийское агентство SANA, террористы вечером 25 февраля выпустили 21 снаряд в сторону столицы.

В частности, ракетному обстрелу подвергся квартал в историческом центре Дамаска — Баб-Тума, а также в районе Аббасиин. В результате обстрела есть пострадавшие. На окраине сирийской столицы был обстрелян квартал Дахият Асад. Кроме того, 16 снарядов разорвалось в лагере беженцев Вафидин, где находится единственный гуманитарный коридор, который связывает Восточную Гуту с Дамаском.

Как передаёт РИА Новости, боевики заблокировали коридор, не выпускают людей, стремящихся выйти с захваченных вооружёнными формированиями территорий, и не позволяют подъехать колоннам с гуманитарной помощью.

Ранее в МИД России заявили, что рассчитывают на обеспечение антиправительственными формированиями в Сирии безопасного прохождения гуманитарных конвоев.

«Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооружённых формирований наконец выполнят свою часть «домашнего задания» и обеспечат прекращение своими подопечными боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев. Будем за этим внимательно следить», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Москве напомнили, что переговоры о прекращении огня с боевиками в Восточной Гуте велись, однако те отвергли все предложенные им варианты.

«Более того, они отказались выпустить мирных граждан, которых используют в качестве живого щита, из подконтрольных им районов, препятствовали работе гуманитарных коридоров», — добавили в МИД.

Ситуация в САР

Как сообщили российские дипломаты, «тяжёлая гуманитарная ситуация, ставшая прямым следствием боевых действий незаконно находящихся на сирийской территории и ведомых США так называемых коалиционных сил, наблюдается сейчас и в Ракке.

Ракка

Reuters

«Подчёркивается задача обеспечения гуманитарного доступа в лагерь внутренне перемещённых лиц «Рукбан», чему фактически препятствуют США, в нарушение сирийского суверенитета по сути оккупировавшие в районе населённого пункта Эт-Танф значительные территории под обустройство своей военной базы», — отмечается в сообщении дипведомства.

В МИД подчеркнули, что резолюция по Сирии, принятая Совбезом ООН 24 февраля, призывает в неотложном порядке ускорить на всей территории САР гуманитарную деятельность, связанную с разминированием.

Документ также подтверждает требование о демилитаризации медицинских учреждений, школ и других гражданских объектов, в которых группировки боевиков зачастую размещают свои военные позиции.

Кроме того, резолюция признаёт, что гуманитарные проблемы охватили не только Восточную Гуту и Идлиб, но и другие регионы страны.

«Будем жёстко пресекать попытки дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и пустить под откос процесс политического урегулирования, который по итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи обрёл новое дыхание», — предупредили в Москве.

К соблюдению принятой Совбезом ООН накануне резолюции призвал также генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

Заседание СБ ООН 24 февраля 2018 года

Reuters

«Генсек приветствовал резолюцию 2401 по прекращению столкновений в Сирии на 30 дней… Он призвал все заинтересованные стороны соблюдать эту резолюцию, незамедлительно прекратить огонь на всей территории Сирии и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов в блокированные районы», — цитирует РИА Новости заявление организации.

Генсек ЛАГ выразил надежду, что принятый документ станет шагом на пути к бессрочному и всеобъемлющему прекращению огня в Сирии, и подчеркнул, что военные решения только ухудшат ситуацию.

Он также призвал гуманитарные организации как можно скорее приступить к оказанию помощи сирийцам, блокированным в районах активных боевых действий.

Резолюция 2401 по Сирии

24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2401, которая предполагает установление на всей территории Сирии режима прекращения огня сроком на 30 дней для обеспечения «длительной гуманитарной паузы».

Предполагается, что это позволит наладить регулярные поставки гуманитарных грузов и эвакуировать тяжелобольных и раненых, чтобы оказать им медицинскую помощь.

При этом режим прекращения боевых действий не распространяется на военные операции против «Исламского государства»*, «Аль-Каиды»**, «Джабхат Фатх аш-Шам»*** и других лиц, групп и организаций, связанных с этими или иными группировками, которые Совбез ООН считает террористическими.

В тексте резолюции сделан акцент на необходимости прекращения огня в Восточной Гуте и Ярмуке (пригороды Дамаска), а также в районе населённых пунктов Эль-Фуа и Кефрая (провинция Идлиб).

При этом Совбез ООН также выразил озабоченность сложной ситуацией на севере провинции Хама, в Ракке и в районе лагеря беженцев Рукбан.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.