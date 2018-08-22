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«Тяжкое преступление против Германии»: в Берлине по подозрению в подготовке теракта задержан выходец из России

22 августа 2018, 18:54  •  37 • В мире
В среду, 22 августа, в Берлине полиция задержала 31-летнего Магомеда-Али С., которого подозревают в подготовке теракта. Генпрокуратура ФРГ сообщила, что злоумышленник — гражданин России. В посольстве РФ в стране в данный момент устанавливают личность арестованного. По версии следствия, экстремист готовил «тяжкое преступление против Германии» — теракт с использованием взрывчатки. Установлено, что Магомед-Али С. располагал достаточным для изготовления бомбы объёмом трипероксида ацетона, однако пока взрывчатка не найдена. Обыск в квартире Магомеда-Али С. результатов не дал.
 
Reuters © Fabrizio Bensch
 

В среду, 22 августа, в Берлине был задержан 31-летний гражданин России, которого подозревают в подготовке теракта с использованием взрывчатки, сообщили в Генпрокуратуре Германии. Ордер на его арест был выдан ещё 9 августа. 

В операции по задержанию Магомеда-Али С. принимали участие спецподразделения федеральной и берлинской уголовной полиции. Уточняется, что злоумышленник готовил «тяжкое преступление против государства и преступление с использованием взрывчатых веществ».

Пособником выходца из России назван Клеман Б., который был арестован во французском Марселе в апреле 2017 года. В данный момент он находится в местах заключения во Франции.

Сообщается, что Клеман Б. намеревался организовать теракт в Пятой республике в преддверии выборов президента. У Клемана Б. следствие обнаружило несколько видов огнестрельного оружия, а также 3 кг взрывчатого вещества трипероксида ацетона. По этому делу во Франции также были задержаны ещё несколько человек. 

Взрывчатка, по версии следствия, была также в распоряжении Магомеда-Али С., который планировал самостоятельно изготовить взрывное устройство.

В течение долгого времени правоохранительные органы Германии вели за мужчиной и его сообщником пристальное наблюдение, и планы террористов удалось сорвать — подготовка теракта была приостановлена после задержания Клемана Б. в 2017 году.

При этом уточняется, что пока следствие не установило, где находится взрывчатка, ранее хранившаяся у Магомеда-Али С. Известно, что при обыске в квартире задержанного взрывчатки не обнаружено. 

Дипломаты уточняют подробности 

В посольстве России в Германии сообщили, что уточняют подробности уголовного дела в отношении выходца из Российской Федерации. 

«Посольство проясняет обстоятельства, — отметили в пресс-службе российской дипломатической миссии. — В контакте с компетентными органами ФРГ уточняется наличие у задержанного российского гражданства».

В свою очередь, представитель МВД Германии на брифинге в Берлине  раскрывать подробности операции не стала, отметив, что следствие продолжается, а если дополнительная информация будет поступать, то её уполномочена предавать гласности исключительно Генпрокуратура ФРГ. 

Между тем немецкое издание Der Spiegel сообщило, что в организации теракта в Германии подозревают радикального исламиста, который является выходцем из Чечни. При этом представитель федеральной прокуратуры ФРГ заявил агентству Интерфакс, что «не комментирует сообщений о личных данных подозреваемых».

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил РИА Новости, что в Грозном пристально следят за расследованием уголовного дела, по которому проходит выходец из России. При этом он подчеркнул, что пока нет данных ни о гражданстве подозреваемого, ни о его национальности.

«Имя Магомед-Али носят миллионы людей, почему такая уверенность, что именно из Чечни? Очень хорошо, если есть доказательная база… К этому человеку должно быть применено суровое правосудие, как к человеку, который готовился к массовому убийству ни в чём не повинных людей. Если оно доказано», — сказал Умаров.

Связи с Анисом Амри

Также в СМИ появилась информация, что Магомед-Али С., а также его подельник Клеман могли быть знакомы с Анисом Амри, исполнителем наиболее крупного теракта в ФРГ за последние годы.

В декабре 2016 года уроженец Туниса направил грузовик в толпу посетителей рождественской ярмарки. В результате погибли 12 человек, 48 получили ранения. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, однако через несколько дней он был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией в итальянском Милане.

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