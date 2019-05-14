Тяжелые времена для "грантоедов": Работа посольства США в Киеве парализована

После отзыва Мари Йованович работа посольства США в Киеве была парализована. Об этом пишут украинские СМИ.

Напомним, 6 мая стало известно, что посол Соединенных Штатов Мари Йованович была спешно отозвана в Вашингтон "для консультаций". Сотрудники дипмиссии рассчитывали, что она вернется 11 мая, однако дипломат так и не появилась.

Как сообщают информированные источники, полномочия Йованович были отозваны. Сейчас дипломата заменяет советник Джозеф Пеннингтон, а вскоре руководство передадут временному поверенному Кристине Квиен.

При этом проблемы возникли у "грантоедов".

"Созданные при демократах и Йованович антикоррупционные структуры и организации, которые получают гранты, теперь ждут тяжелые времена. Концепция будет меняться", - приводит заявление дипломатов издание "Страна.ua".

Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о давлении со стороны посла США Мари Йованович, которая пыталась ему навязать список "неприкосновенных политиков". Также дипломата заподозрили в причастности к делу об украинском вмешательстве в выборы в 2016 году.