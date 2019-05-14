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Тяжелые времена для "грантоедов": Работа посольства США в Киеве парализована

14 мая 2019, 01:54  •  56 • Политика
Как сообщают СМИ, работа посольства США в Киеве парализована после отзыва посла Мари Йованович. Как отмечают дипломаты, для организаций-грантоедов настали тяжелые времена.
После отзыва Мари Йованович работа посольства США в Киеве была парализована. Об этом пишут украинские СМИ.
Напомним, 6 мая стало известно, что посол Соединенных Штатов Мари Йованович была спешно отозвана в Вашингтон "для консультаций". Сотрудники дипмиссии рассчитывали, что она вернется 11 мая, однако дипломат так и не появилась.
Как сообщают информированные источники, полномочия Йованович были отозваны. Сейчас дипломата заменяет советник Джозеф Пеннингтон, а вскоре руководство передадут временному поверенному Кристине Квиен.
При этом проблемы возникли у "грантоедов".
"Созданные при демократах и Йованович антикоррупционные структуры и организации, которые получают гранты, теперь ждут тяжелые времена. Концепция будет меняться", - приводит заявление дипломатов издание "Страна.ua".
Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о давлении со стороны посла США Мари Йованович, которая пыталась ему навязать список "неприкосновенных политиков". Также дипломата заподозрили в причастности к делу об украинском вмешательстве в выборы в 2016 году.

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