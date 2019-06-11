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«Тяжело воспринимает происходящее»: адвокат Голунова о состоянии журналиста и роли общественной поддержки

11 июня 2019, 12:24  •  75 • В России
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, находится в шоковом состоянии. Об этом в интервью RT сообщил его новый адвокат, глава московской городской коллегии «ФОРТ» Сергей Бадамшин. Юрист убеждён, что его подзащитного удалось спасти от заключения в СИЗО только благодаря общественной поддержке и широкому освещению дела в СМИ. Кроме того, Бадамшин рассказал об отсутствии отпечатков пальцев Голунова на свёртках, которые изъяли из его квартиры и рюкзака.
 
© Агентство городских новостей «Москва» / Зыков Кирилл
 

— Сергей, вы совсем недавно взялись за дело Ивана Голунова. Вам уже удалось встретиться с ним?

— Да, мы проводили следственные действия — и как раз делали это вместе с ним. Встреча прошла в хорошей рабочей атмосфере.

— Как он себя чувствует?

— Не буду вдаваться в подробности, но, конечно, Иван в шоковом состоянии. Он эмоционально очень тяжело воспринимает всё происходящее. И самочувствие, естественно, лучше не становится от этого.

— В субботу, 8 июня, состоялось заседание Никулинского районного суда, который отправил Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа. Что вы думаете по поводу такого решения?

— Такой редкий, но очень приятный случай практики, когда удалось помочь не отправить человека в эту мясорубку, в следственный изолятор, благодаря прежде всего, конечно же, широчайшей общественной поддержке, широчайшей поддержке коллег-журналистов — независимо от их политических пристрастий. Это огромная работа, огромная помощь. И каждый, кто принимал участие — стоял в пикетах, освещал, подписывал петиции, — все вместе не дали замолчать эту тему, не дали ей заглохнуть. Прежде всего, конечно, это коллеги.

Видимо, можно сказать, что это тот предел, после которого прорвало. Просто накопилось недоверие к правоохранительной системе, прежде всего к подобной категории дел, и прорвало именно на этом деле. Потому что происходящее с Иваном, кроме как издевательством, в том числе и над законом, назвать нельзя.

— Насколько важно, что дело Ивана поддерживают одновременно и оппозиционные, и государственные СМИ?

— Я никогда не разделяю государственные и негосударственные СМИ, когда они становятся на сторону добра, видят человеческую трагедию и стараются помочь. Это, по-моему, как раз задача в первую очередь государственных СМИ. И я, опираясь на опыт по другому своему делу, могу сказать, что это действительно очень помогает.

  • © Агентство городских новостей «Москва» / Авилов Александр

— Кто ещё из вашей коллегии будет участвовать в процессе?

— На настоящий момент ещё участвует Олег Елисеев.

— Вы уже успели ознакомиться с материалами дела?

— Все материалы дела, естественно, нам не будут доступны в соответствии со ст. 217 УПК РФ. Но мы уже в процессе изучения тех документов, с которыми нам необходимо ознакомиться.

— Вам удалось посчитать, сколько нарушений было допущено, когда Ивана задерживали?

— Мы сейчас не будем подсказывать нашим процессуальным оппонентам всё, что посчитали… Кроме того, коллеги уже считали и достаточно подробно описывали всё это средствам массовой информации. Там всё налицо. И поэтому, конечно же, замалчивать эти нарушения мы не собираемся. Я считаю, что как раз очень важно привлечь именно общественный суд к этому делу, чтобы все действительно понимали, насколько объективно идёт расследование, насколько объективным будет дальнейшее продвижение по этому делу.

— Насколько непростое дело — доказывать, что наркотики подбросили? В частности, удалось ли вам добиться, чтобы со свёртка, который изъяли из дома Ивана, и свёртка, который изъяли у него из рюкзака, сняли отпечатки пальцев?

— Да, взяли отпечатки пальцев — и там его пальцы не обнаружены.

— Иван рассказывал, что ему угрожали со стороны похоронного бизнеса. Он на этот счёт писал заявление в полицию?

— Пока не готов на этот вопрос ответить.

— Понятно, что вы пока не готовы ответить на многие вопросы. Однако, возможно, вы дадите какие-то прогнозы?

— Пока ещё очень много тонких моментов, которые нам нужно будет согласовать во всех мелочах с нашим доверителем. Поэтому сейчас говорить о них ещё очень рано. Дело в том, что мы сейчас на самой острой стадии расследования уголовного дела, когда со стороны наших процессуальных оппонентов очень резкие и необдуманные движения иногда предпринимаются. И мы, со своей стороны, тоже должны отбивать эту историю и не совершать ошибок. Главное в любом деле — не сесть в лужу. Вот и для нас это самое главное на данном этапе.

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