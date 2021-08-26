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Тяжело учение: Путин заявил о совершенствовании оплаты труда педагогов

26 августа 2021, 07:40  •  60 • Политика
Президент заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда педагогов. Выступая на заседании президиума Госсовета, Владимир Путин не стал вдаваться в детали, «чтобы некоторых коллег из правительства не пугать», но подчеркнул, что в этом направлении есть определенные планы. Также он обратил внимание на то, что неравенство качества образования в российских школах остается слишком высоким. На заседании обсуждались и сдача ЕГЭ, ликвидация третьей смены и отказ от слова «услуга» в контексте работы преподавателей. Перед этим день президент пообщался с представителями общественности, которые ему предложили ввести традицию поднятия российского флага в школах и улучшить психологическую помощь для детей.

И снова в школу

Ровно за неделю до старта нового учебного года, который запустят в очном формате, Владимир Путин провел два мероприятия, посвященные развитию системы образования в стране. Сначала президент встретился с представителями общественности: преподавателями школ и вузов, выпускниками, учащимися и их родителями, которые в ходе открытой беседы выступили с рядом инициатив.
Так, глава государства поддержал предложение объявить 2023-й Годом педагога, так как в это время как раз будет отмечаться 200-летие со дня рождения известного русского педагога Константина Ушинского. Также Владимир Путин положительно оценил идею ввести в школах традицию поднятия российского флага. Президент заявил и о необходимости совершенствовать систему оплаты труда педагогов. При этом, по его словам, надо учитывать бюджетные возможности государства.
Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы, — сказал он.
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
По словам президента, важно поддерживать и тех, кто только готовится стать учителями. При этом несколько мер уже действует. К примеру, в школе могут преподавать успешно сдавшие сессию студенты педагогических вузов, начиная с четвертого курса. Кроме того, с третьего курса учащиеся технических вузов имеют возможность вести секции и кружки, например робототехнику.
Владимир Путин также поддержал создание интернет-платформы психологической помощи школьникам. Он признал, что Россия пока отстает от стран, которые активно используют возможности психологических служб и специалистов в этой области. По словам члена Общественной палаты РФ, директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Натальи Агре, которая и обратилась к президенту с этой инициативой, дети порой сталкиваются с рисками и угрозами психологической безопасности. В частности, речь идет о буллинге или вовлечении школьников через интернет в различные асоциальные сообщества, подобные «Синим китам».
— Именно поэтому нужно компенсировать недостаток детских психологов в каждой школе созданием единой платформы, куда бы были подключены специалисты со всей страны, а у детей была возможность обратиться за психологической поддержкой в любое время, и если это необходимо, инкогнито, — сказала «Известиям» Наталья Агре.

Качество образования

Уже после этой встречи Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета. Оно началось с решения вопроса, как избавить сферу образования от слова «услуга».
Только что мы говорили, я еще об этом скажу, встречались с представителями отрасли, даже со школьниками, с людьми, которые занимаются с научных площадок этими вопросами. Многих из них задевает слово и термин «услуга», — заявил Владимир Путин.
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Президент призвал коллег проработать вопрос корректировки законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя и использовалось только в бюджетно-финансовых документах.
Серьезное внимание было уделено собственно образованию. Владимир Путин признал, что в стране по-прежнему сохраняется сильное неравенство в его качестве. Особенно эта проблема проявляется на уровне средних школ, добавил он.
— Подчеркну: должен безусловно соблюдаться базовый принцип системы российского образования — это справедливость. То есть доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями, — сказал президент.
Несмотря на то что школьное образование сегодня доступно каждому, качество зачастую попадает в прямую зависимость от материального статуса семьи, отметила в беседе с «Известиями» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс. Это хорошо видно на примере выпускных экзаменов: высокие баллы чаще набирают те, кто может позволить оплатить репетиторов, онлайн-курсы и другие формы дополнительных занятий, добавила эксперт.
— Занятия с репетитором по четырем предметам будут стоить в месяц от 2,5 тыс. до 24 тыс. рублей. Чем дешевле — тем меньше опыта у педагога. Даже в онлайн-школах годовая подписка по одному предмету стоит не меньше 20 тыс., — уточнила она. — В результате складывается парадоксальная ситуация, когда на бюджетные места в вузы поступают в основном дети обеспеченных родителей, а платят за высшее образование ребята из семей с невысоким экономическим статусом.
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Кроме того, в России существует проблема и с отставанием школьной программы от потребностей информационной экономики XXI века, считает Анна Маркс. По ее мнению, в нынешнее время обладать цифровыми компетенциями не менее важно, чем знать таблицу умножения. Стоит отметить, что вопрос цифровизации образовательного процесса находится в поле зрения властей. Владимир Путин подтвердил, что уже в этом году все российские школы должны получить доступ к скоростному интернету.

Повысить темп

Между тем глава Минпросвещения Сергей Кравцов на заседании объявил о планах полностью ликвидировать третью смену в школах. Для достижения этой задачи к новому учебному году откроется 130 новых общеобразовательных учреждений, к 2025-му будет построено еще 1,3 тыс. Глава ведомства также сообщил об ускорении темпов капитального ремонта школ: в 2022 году будет отремонтировано 1,5 тыс. зданий, а к началу 2024-го — 3 тыс. При этом в 2024 году все сельские школы будут оборудованы по современным требованиям. К этому времени также должна быть полностью устранена проблема нехватки мест в учреждениях дошкольного образования, напомнил Сергей Кравцов.
Сегодня 96% детей страны в возрасте до трех лет и 99% в возрасте от трех до семи лет посещают детские сады и ясли. К 2024 году мы обеспечим 100-процентный охват дошкольным образованием, — заметил министр.
Еще одна важная тема связана с вовлечением детей с ограничениями по здоровью в образовательный процесс. В частности, речь идет о создании инклюзивных классов и развитии специализированных школ. Кроме того, надо активно вовлекать таких детей в систему конкурсов и олимпиад, подчеркнул президент. Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создавать в образовательных организациях банки средств реабилитации для детей-инвалидов.
— Например, дополнительная коляска, трость, иные средства реабилитации, которые детям не пришлось бы с собой нести из дома. Очень важно, чтобы профильным ведомствам было дано поручение по поводу разработки специальных механизмов, которые позволяют образовательным организациям такие средства и содержать, и приобретать, и предоставлять детям на время обучения, — пояснила свою инициативу уполномоченный при президенте по правам ребенка.
Из 17 млн школьников в России сейчас более 800 тыс. — это дети с ОВЗ и инвалидностью, отметил в беседе с «Известиями» проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов. И в последнее время их становится больше. Поэтому всё острее будут вставать вопросы инклюзивного образования, а также подготовки специалистов, внедрения поддержки педагогов, обеспечения необходимой инфраструктурой и финансирования, добавил он.
— Вместе с тем внедрение инклюзивных подходов — это своего рода философия, специфическое отношение к жизни, тест обществу на готовность принятия права каждого жить в нем и быть полноценным его участником, это воспитание ответственности каждого за то, что происходит вокруг, — сказал эксперт.
Также на встрече обсуждалась важность создания так называемых школ полного дня, где детям помогают в выполнении домашних заданий. Между тем ситуация в сфере образования должна улучшиться на фоне появления в учебных заведениях советников по воспитательной работе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что в этом году они начнут работу в 1,2 тыс. школах в десяти пилотных регионах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Детский омбудсмен Анна Кузнецова также предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах. По ее мнению, речь идет о непростых экзаменах, и ребятам может помочь домашняя атмосфера. В ходе заседания также прозвучало предложение снизить нагрузку на учителей, не связанную с образовательной деятельностью. По словам губернатора Кировской области Игоря Васильева, в школах нужно сократить количество контрольных и проверочных мероприятий. Обсуждался и вопрос повышения престижа работы преподавателей. Владимир Путин, в частности, призвал сделать конкурс «Учитель года» более зрелищным. Президент уверен, что он не должен уступать таким популярным шоу, как «Форт Боярд».
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