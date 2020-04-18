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Тяжело, но потерпите: Медведев объяснил школьникам, как держаться в карантин
18 апреля 2020, 04:10 • 111 • Политика
Дмитрий Медведев объяснил российским школьникам, как держаться в карантин. Фраза, схожая с известной "Денег нет, но вы держитесь", сказанной экс-премьером ранее, прозвучала и в этот раз. Смысл её можно уложить в такую же лаконичную форму: тяжело, но потерпите.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что ежедневно получает в соцсетях сообщения как от школьников, так и от взрослых людей с просьбами ослабить карантинные ограничения.
"Понимаю, тяжело. Получаю очень много обращений на эту тему", - отметил он.
Медведев подчеркнул, что сообщения ему пишут люди разных возрастов.
"И школьники пишут "отпустите погулять", и взрослые люди уже солидные пишут, что им тяжело", - сказал Медведев в видеообращении.
Он подчеркнул, что "очевидно, что всё это так".
"Но нужно перетерпеть. Иначе ситуация может быть существенно хуже", - объяснил Медведев.
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