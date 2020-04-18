Тяжело, но потерпите: Медведев объяснил школьникам, как держаться в карантин

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что ежедневно получает в соцсетях сообщения как от школьников, так и от взрослых людей с просьбами ослабить карантинные ограничения.

"Понимаю, тяжело. Получаю очень много обращений на эту тему", - отметил он.

Медведев подчеркнул, что сообщения ему пишут люди разных возрастов.

"И школьники пишут "отпустите погулять", и взрослые люди уже солидные пишут, что им тяжело", - сказал Медведев в видеообращении.

Он подчеркнул, что "очевидно, что всё это так".

"Но нужно перетерпеть. Иначе ситуация может быть существенно хуже", - объяснил Медведев.