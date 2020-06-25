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Тянется с января: Иностранцы пытаются повлиять на жителей России в голосовании по поправкам
25 июня 2020, 21:00 • 66 • Политика
В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщили, что наблюдают атаку извне на процесс голосования по поправкам в Конституцию. По словам главы комиссии Андрея Климова, подобные устремления ряда связанных с Западом структур наблюдаются уже с середины января.
В России увидели внешнее воздействие на жителей страны от связанных с Западом структур. Как пояснили в Совфеде, речь идёт о процессе голосования по поправкам в Конституцию.
По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, уже с середины января отмечаются попытки дискредитировать процедуру.
В частности, указал он, подконтрольные западным партнёрам СМИ, соцсети и НКО пытаются влиять на мнение граждан.
В итоге вместо "цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путём прямого голосования", жителям нашей страны пытаются навязать разнообразные противоправные акции.
В комиссии отметили, что целью этой внешней атаки "является желание традиционных оппонентов России любым путём остановить укрепление суверенитета РФ, её национальной безопасности и усиления конституционных основ для стабильного развития нашей Родины, роста благосостояния российского народа".
Политик подчеркнул, что все эпизоды воздействовать на российских граждан будут изучены, материалы о фактах внешнего вмешательства в процесс голосования будут направлены в компетентные органы, передаёт ТАСС.
Напомним, что в четверг, 25 июня, на всей территории России стартовало общероссийское голосование по изменениям Основного закона страны. Основной день голосования согласно указу президента России Владимира Путина - 1 июля, однако жители также могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. В Москве и Нижегородской области граждане могут отдать свой голос дистанционно.
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