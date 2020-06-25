Тянется с января: Иностранцы пытаются повлиять на жителей России в голосовании по поправкам

В России увидели внешнее воздействие на жителей страны от связанных с Западом структур. Как пояснили в Совфеде, речь идёт о процессе голосования по поправкам в Конституцию.

По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, уже с середины января отмечаются попытки дискредитировать процедуру.

В частности, указал он, подконтрольные западным партнёрам СМИ, соцсети и НКО пытаются влиять на мнение граждан.

В итоге вместо "цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путём прямого голосования", жителям нашей страны пытаются навязать разнообразные противоправные акции.

В комиссии отметили, что целью этой внешней атаки "является желание традиционных оппонентов России любым путём остановить укрепление суверенитета РФ, её национальной безопасности и усиления конституционных основ для стабильного развития нашей Родины, роста благосостояния российского народа".

Политик подчеркнул, что все эпизоды воздействовать на российских граждан будут изучены, материалы о фактах внешнего вмешательства в процесс голосования будут направлены в компетентные органы, передаёт ТАСС.

Напомним, что в четверг, 25 июня, на всей территории России стартовало общероссийское голосование по изменениям Основного закона страны. Основной день голосования согласно указу президента России Владимира Путина - 1 июля, однако жители также могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. В Москве и Нижегородской области граждане могут отдать свой голос дистанционно.