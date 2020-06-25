Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Габунию предупредили: Теперь на него откроют настоящую охоту. И не Кадыров, и не...
Страны Европы переругались из-за российской статьи
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
Главная / Политика

Тянется с января: Иностранцы пытаются повлиять на жителей России в голосовании по поправкам

25 июня 2020, 21:00  •  66 • Политика
В комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщили, что наблюдают атаку извне на процесс голосования по поправкам в Конституцию. По словам главы комиссии Андрея Климова, подобные устремления ряда связанных с Западом структур наблюдаются уже с середины января.
В России увидели внешнее воздействие на жителей страны от связанных с Западом структур. Как пояснили в Совфеде, речь идёт о процессе голосования по поправкам в Конституцию.
По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, уже с середины января отмечаются попытки дискредитировать процедуру.
В частности, указал он, подконтрольные западным партнёрам СМИ, соцсети и НКО пытаются влиять на мнение граждан.
В итоге вместо "цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путём прямого голосования", жителям нашей страны пытаются навязать разнообразные противоправные акции.
В комиссии отметили, что целью этой внешней атаки "является желание традиционных оппонентов России любым путём остановить укрепление суверенитета РФ, её национальной безопасности и усиления конституционных основ для стабильного развития нашей Родины, роста благосостояния российского народа".
Политик подчеркнул, что все эпизоды воздействовать на российских граждан будут изучены, материалы о фактах внешнего вмешательства в процесс голосования будут направлены в компетентные органы, передаёт ТАСС.
Напомним, что в четверг, 25 июня, на всей территории России стартовало общероссийское голосование по изменениям Основного закона страны. Основной день голосования согласно указу президента России Владимира Путина - 1 июля, однако жители также могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. В Москве и Нижегородской области граждане могут отдать свой голос дистанционно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
25 июня 2020, 02:00
"Нужно понимать, что...": Песков объяснил, как Путин совершил "прыжок в будущее"
25 июня 2020, 16:00
СМИ: Путин разругался с Лукашенко
25 июня 2020, 10:00
"Русские должны быть благодарны Горбачёву": Сатановский перечислил "заслуги" экс-президента СССР
25 июня 2020, 06:00
"Путин не может просто стать пенсионером и сидеть на даче": Кто будет править в России после 2024-го
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до па...
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослу...
25 июня 2020, 02:55
Тульский «Марс»: что известно о новейшей российской разведывательной машине
25 июня 2020, 00:00
Тактика Путина: Как у Навального забрали "моральную гирьку"
25 июня 2020, 10:00
Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2020, 00:00
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
20 июня 2020, 10:00
А как же Британия и ФРГ? Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами
19 июня 2020, 05:00
Американец уже не тот, или Почему "перехват" русских "перехватили" в Сети
24 июня 2020, 11:00
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
20 июня 2020, 02:00
Схватка чеченцев и североафриканцев в Дижоне
21 июня 2020, 04:00
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.