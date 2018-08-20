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Тянет-потянет

20 августа 2018, 13:54  •  136 • Карикатуры

Несмотря на то, что сообщения о рекордном росте запасов топлива в США спровоцировали на прошлой неделе падение стоимости барреля нефти Brent до полугодового минимума, многие эксперты уверены — вскоре нефтяные цены пойдут не вниз, а вверх.

© Виталий Подвицкий

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